'काफी दूर है डील...', ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद कैसे रहा US मीडिया का रिएक्शन?

Hindi Newsदुनियाकाफी दूर है डील..., ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद कैसे रहा US मीडिया का रिएक्शन?

Donald Trump: रूस और यूक्रेन में सालों से जंग छिड़ी है, इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. दोनों देशों में शांति स्थापित करने के लिए फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई. जिसके बाद US मीडिया ने ऐसा रिएक्शन दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 29, 2025, 09:36 AM IST
Volodymyr Zelensky: फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के  प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई, इस मीटिंग पर दुनियाभर की नजरें टिकी थी, इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में हैं. हालांकि उन्होंने जंग रोकने में आ रही मुश्किलों का भी जिक्र किया, ट्रंप के शांति प्लान को लेकर US मीडिया को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा प्रोग्रेस मुमकिन थी, लेकिन डील अभी दूर है. जानिए किसने क्या कहा?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि मार-ए-लागो में बातचीत से नई उम्मीद आई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, इसने रिपोर्ट किया कि रूस अभी भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसने सीजफायर को मना कर दिया है, पेपर ने बताया कि ट्रंप ने उम्मीद भरी बातें कहीं लेकिन माना कि कुछ बड़ी रुकावटें अभी भी हैं. इसके अलावा जर्नल ने ट्रंप के हवाले से कहा कि मुझे लगता है कि दोनों प्रेसिडेंट एक डील करना चाहते हैं.

इसने उनकी चेतावनी का भी हवाला दिया कि  यह एक दिन का प्रोसेस डील नहीं है साथ ही साथ उन्होंने बातचीत को बहुत मुश्किल चीज कहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि क्या हल हुआ. वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि डील "शायद बहुत करीब है", अखबार ने कहा कि बदला हुआ 20-पॉइंट का U.S.-यूक्रेन प्रपोजल अधूरा है, उसने आगे कहा कि रूस ने कीव और वॉशिंगटन के कई प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. द टाइम्स ने कहा कि जेलेंस्की ने मीटिंग को “एक शानदार मीटिंग” बताया जिसमें “सभी टॉपिक पर शानदार चर्चा हुई. ट्रंप ज्यादा सावधान दिखे.

उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोप सिक्योरिटी गारंटी पर लीड लेगा. इलाके और जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, अखबार ने कहा कि किसी बड़ी कामयाबी के बहुत कम संकेत हैं. द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी सावधानी भरा लहजा अपनाया उसने कहा कि बातचीत के बाद ट्रंप और जेलेंस्की उम्मीद से भरे लग रहे थे. साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि बड़ी रुकावटें अभी भी हैं. पोस्ट ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स जनवरी में रूस-यूक्रेन बातचीत को आसान बनाने में मदद करेगा, उसने ट्रंप के हवाले से कहा कि यह प्रोसेस 'बहुत मुश्किल चीज' है, हालांकि द पोस्ट ने आगे कहा कि हालांकि दोनों नेता एक प्रपोजल पर करीब आ गए थे, लेकिन यह साफ नहीं था कि रूस इसे मानेगा या नहीं, उसने कहा कि अभी भी बहुत कम अंतर हैं.

वहीं फॉक्स न्यूज ने कहा गया है कि इस बातचीत से जेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच पांच साल से ज्यादा समय में पहली सीधी कॉल का रास्ता खुल सकता है, और ऐसी कॉल ट्रंप के लिए एक “डिप्लोमैटिक जीत” होगी क्योंकि पुतिन के साथ उनकी फोन पर बातचीत “अच्छी और बहुत प्रोडक्टिव थी.  क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि हमारे पास डील करने की काबिलियत है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, तो युद्ध लंबा खिंच सकता है और कई लोगों की जान जा सकती है. (IANS)

