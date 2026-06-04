ट्रंप की नाराजगी बेअसर? इजरायली सेना बोली- हिजबुल्लाह ने हमला किया तो घुसकर मारेंगे, लेबनान में कोई सीजफायर नहीं

Israeli Army on Lebanon ceasefire: लेबनान पर हमले को लेकर इजरायल से नाराजगी जताने वाले ट्रंप को इजरायल आर्मी ने जोर का झटका दिया है. इजरायली सेना ने साफ कहा है कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है और अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो घुसकर मारेंगे.
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Israeli Army on Hezbollah ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजरायल के हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराजगी जताई हो. लेकिन इजरायल की सेना लेबनान पर कोई ढील देने को तैयार नहीं दिख रही है. इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने ट्रंप भले ही इजरायल-लेबनान में सीजफायर जारी रखने की बात कह रहे हों लेकिन सच बात ये है कि दनों कोई युद्धविराम लागू नहीं है.
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, जमीर ने यह टिप्पणी हाइफा में एक नौसेना बेस का दौरा करते हुए की. उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से हमला को अपने नागरिकों की जान बचान के लिए इजरायल भी चुप नहीं बैठेगा. वह आतंकियों की मांद में घुसकर उन्हें वहीं पर ढेर करेगा. इजरायली आर्मी चीफ की ये टिप्पणी वाशिंगटन में इजरायल और लेबनान के बीच होने वाले चौथे दौर की वार्ता की चर्चाओं के बीच सामने आई है. ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह इन शांति वार्ताओं का कड़ा विरोध कर रहा है.
अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर हमलों से ईरानी नेता परेशान हैं और उन्होंने मिडिल ईस्ट में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ अपनी शांति वार्ता रोकने की धमकी दी है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पुष्टि की कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संचार के चैनल खुले हुए हैं, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है.
लेबनान के अल मायदीन टीवी को दिए इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि अमेरिकियों के साथ संचार बंद नहीं हुआ है लेकिन इसका अहम सिरा लेबनान से जुड़ा है. अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं होते हैं तो शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाएगी. उन्होंने कहा कि वार्ता की मेज पर लौटना ईरानी लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने, लेबनान में युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र में तनाव रोकने पर निर्भर करता है. उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किए गए ड्राफ्ट टेक्स्ट अभी भी समीक्षा के अधीन हैं.
अराघची ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किसी भी इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सख्त चेतावनी दी. उन्होंने अल मायदीन टीवी से कहा, 'बेरूत पर कोई भी हमला गंभीर परिणाम लाएगा और पूर्ण युद्ध की फिर से शुरुआत करेगा. ऐसे हालात में हम भी चुप नहीं बैठेंगे और जवाब देंगे.'
उन्होंने खुलासा किया, 'जब इजरायल ने बेरूत के उपनगरों पर हमला करने की धमकी दी, तो हमने निर्णायक रुख अपनाया और ईरानी सशस्त्र बलों को जवाबी हमले के लिए पूर्ण अलर्ट पर रखा गया. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी, हमारे सशस्त्र बल बेरूत के जवाब में इजरायल पर प्रहार करने के लिए तैयार हैं.'
इस बीच, खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालिया हमले को लेकर परस्पर विरोधी बयान आए हैं. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया है. ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार, IRGC प्रवक्ता ने दावा किया कि नुकसान अमेरिका निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की खराबी से हुआ, न कि ईरानी हमले से. अमेरिकी सेना ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया.
यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक्स पर लिखा, 'ईरान ने ड्रोन से सिविलियन एयरपोर्ट पर जानबूझकर, गणना करके और अनुचित हमला किया." इस विवाद के बाद पूर्व कतर के प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी ने क्षेत्र में ईरान के हालिया अभियानों की कड़ी आलोचना की.'
उन्होंने एक्स पर लिखा कि बहरीन और कुवैत पर हमले आश्चर्यजनक और अनुचित हैं. उन्होंने हमलों के पीछे की सोच पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इन्हें पहले से प्लान किया गया था. कतर-ईरान संबंधों को सकारात्मक रखने की इच्छा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दोहा ब्लैकमेल नहीं होगा और खाड़ी देशों को सामूहिक जवाब तैयार करना चाहिए.
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