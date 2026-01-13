ईरान से व्यापार पड़ सकता है भारी! ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, ग्लोबल ट्रेड में मच गया भूचाल?

Advertisement
Trump Iran tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने ऐलान किया है, जो भी देश ईरान से व्यापार करेंगे उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर तरह के कारोबार पर 25 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा. इस फैसले तो तुरंत लागू भी कर दिया गया है. इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, साथ ही उन देशों पर भी जिनका ईरान के साथ व्यापार होता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:51 AM IST
Trump Iran tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक अहम व्यापारिक फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन पर अमेरिका 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कही है. उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि यह आदेश तुरंत लागू होगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.

कई देशों पर असर
ट्रंप के इस फैसले से कई देशों पर असर पड़ सकता है. भारत भी उनमें से एक है. भारत और ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते रहे हैं. भारत ईरान से सूखे मेवे, केमिकल और कांच से जुड़े सामान मंगाता है. वहीं भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, मशीनरी और दूसरे कई सामान भेजता है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक हाल के सालों में भारत ईरान के बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है. 

भारत पर पहले से ही टैरिफ
भारत पर पहले से ही अमेरिका की तरफ से कुल 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा चुका है. इसमें से 25 प्रतिशत टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से है. अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीदने से यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिलती है. 

ट्रंप के फैसले की तारीफ
बता दें कि ट्रंप के इस फैसले की अमेरिका में कुछ नेताओं ने तारीफ भी की है. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान सरकार को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का यह कदम मजबूत नेतृत्व दिखाता है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं. वहां हालात काफी बिगड़ चुके हैं. ईरान में हाल के दिनों में महंगाई, आर्थिक तंगी और शासन से नाराजगी के कारण कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है. 10 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

ट्रंप ने क्या बताया?
इस बीच ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए संपर्क किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के नेता बातचीत करना चाहते हैं. इस दिशा में बैठक की तैयारी भी हो रही है. हालांकि ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी कि ईरान के अंदर हालात अगर और बिगड़े तो अमेरिका को बातचीत से पहले कोई सख्त कदम उठाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: DNA: ट्रंप की जिद... वेनेजुएला से क्यूबा तक कैसे चल रही 'आत्ममुग्धता' की राजनीति?

