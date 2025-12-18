चीन के खिलाफ खुला ऐलान-ए-जंग? ताइवान को 90,000 करोड़ के हथियार देकर ट्रंप ने ड्रैगन की बढ़ा दी सांसें!

US announces $10 billion arms for Taiwan: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचने की घोषणा की है. इसमें मिसाइल, तोपें और ड्रोन शामिल हैं. ये कदम चीन को भड़का सकता है, जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है. ताइवान ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, इस सौदे से ताइवान खुद को ताकतवर महसूस करेगा. जानें अंदर की पूरी बात.

90,000 करोड़ रुपये के हथियार की डील

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, अमेरिका ने एक बार फिर चीन को सीधी चुनौती देते हुए ताइवान को भारी मात्रा में हथियार देने का ऐलान किया है. यह सौदा 10 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जिसे भारतीय मुद्रा में करीब 90,000 करोड़ रुपये आंका जा रहा है. आज के डॉलर के हिसाब से अगर इसे जोड़ा जाए तो. इस फैसले को ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार का सबसे आक्रामक कदम माना जा रहा है. स्टेट डिपार्टमेंट ने बुधवार देर रात इस फैसले की घोषणा की, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे. ट्रंप ने अपने भाषण में विदेश नीति के मुद्दों पर बहुत कम चर्चा की और चीन या ताइवान का जिक्र बिल्कुल नहीं किया. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका-चीन संबंधों में उतार-चढ़ाव जारी रहा है, मुख्य रूप से व्यापार और टैरिफ को लेकर, लेकिन ताइवान के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता भी एक बड़ा कारण है. बीजिंग का दावा है कि ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से एकीकृत होना चाहिए.

ताइवान को चीन क्या-क्या देगा हथियार?

बुधवार को घोषित आठ अलग-अलग हथियार बिक्री समझौतों में 82 हाई-मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) और 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) शामिल हैं. ये वही सिस्टम हैं जो बाइडेन प्रशासन के दौरान यूक्रेन को रूस के खिलाफ रक्षा के लिए दिए गए थे. जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक है.पैकेज में 60 सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर सिस्टम और संबंधित उपकरण (4 अरब डॉलर से अधिक) तथा ड्रोन (1 अरब डॉलर से अधिक) भी शामिल हैं. अन्य बिक्री में 1 अरब डॉलर से अधिक का सैन्य सॉफ्टवेयर, 700 मिलियन डॉलर से अधिक की जैवेलिन और TOW मिसाइलें, 96 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स तथा 91 मिलियन डॉलर की हार्पून मिसाइलों के लिए रिफर्बिशमेंट किट शामिल हैं.

अमेरिका ने हथियार देने पर क्या कहा?

स्टेट डिपार्टमेंट के लगभग एक समान बयानों में कहा गया है कि यह बिक्री 'अमेरिकी राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों की सेवा करती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता की सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने और विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता बनाए रखने के निरंतर प्रयासों का समर्थन करती है.' बयानों में आगे कहा गया, 'प्रस्तावित बिक्री प्राप्तकर्ता की सुरक्षा में सुधार करेगी और क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, सैन्य संतुलन तथा आर्थिक प्रगति बनाए रखने में मदद करेगी.'उधर विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका-चीन रिश्तों में नई दरार पैदा कर सकता है. लेकिन ताइवान गदगद हो जाएगा. उसके पास अब खुद की ताकत खूब बढ़ जाएगी.

अमेरिका ने क्यों उठाया यह कदम?

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका का आभार व्यक्त किया. मंत्रालय ने कहा कि इससे ताइवान की मजबूत आत्मरक्षा और रोकथाम क्षमताएं बढ़ेंगी, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आधार हैं. विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने भी अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा और ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष रोकने के लिए लंबे समय के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. इस बीच, ताइवान सरकार ने अगले साल जीडीपी का 3.3% और 2030 तक 5% रक्षा पर खर्च करने का वादा किया है. राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने पिछले महीने 40 अरब डॉलर का विशेष बजट घोषित किया, जिसमें 'ताइवान डोम' नामक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है.

चीन क्यों बौखला सकता है?

चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बार-बार दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं. बीजिंग ने अमेरिका के इस फैसले को उकसाने वाला कदम बताया है.चीन का आरोप है कि अमेरिका जानबूझकर “चीन खतरे” की कहानी गढ़ रहा है. जब ताइवान को सभी हथियार‌ मिल जाएंगे फिर दोनों देशों के बीच क्या हालात बनेंगे यह तो समय बताएगा. लेकिन अमेरिकी सरकार ने चीन पर दबाव बनाने का जो चाल चला है. इसका असर अब देखना बाकी है.