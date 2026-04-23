DNA: ट्रंप के भारत विरोधी 'जहर' का विश्लेषण, जिस डाल पर बैठे, उसी को काट रहे?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में भारत विरोधी जहर भरा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उगला. ट्रंप की ये सोच जिस डाली पर बैठे है, उसी को काटने वाली है. जो भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक के लीडर्स हैं. जो भारतीय अमेरिकी अस्पताल और दवा की दुकान चला रहे हैं. ट्रंप उन पर क्यों हमलावर हैं. जिस देश से अमेरिका को महान बनाने वाला टैलेंट आया. उस भारत को ट्रंप नर्क बता रहे हैं. जिन विचारों को खुद अमेरिका में कोई नहीं सुनना चाहता, ट्रंप उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं. जिन भारतीयों से आजकल ट्रंप को बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, वो भारतीय ना होते तो अमेरिका का क्या होता. अगर वो भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा, तो ट्रंप का देश क्या से क्या हो जाएगा.

22 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें अमेरिका के एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पोडकास्ट की टिप्पणियां थीं.

-इस पोस्ट में भारत और चीन को नरक बताया है.

-भारतीय और चीनी मूल के प्रवासियों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहकर संबोधित किया गया.

-दावा किया गया कि प्रवासियों ने अमेरिका को माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया.

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अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने माइकल सैवेज की जिस टिप्पणी को शेयर किया है, उसमें भारत को लेकर शर्मनाक दावे किए गए हैं. उसे पढकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा. इस टिप्पणी में भारत, चीन और दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों को अमेरिका के लिए हानिकारक बताते हुए तर्क दिया गया.

लोग अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं. फिर यहां वह बच्चा पैदा होकर तत्काल नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन या भारत या ग्रह पर मौजूद किसी दूसरे नरक से ले आते हैं. इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती है. आज आने वाले प्रवासी वर्ग के बीच इस देश के प्रति लगभग कोई वफादारी नहीं है.

ट्रंप ने जिन माइकल सैवेज के पोडकास्ट में कही बातों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया. वो अमेरिका फर्स्ट के समर्थन में अपनी कट्टर ​टिप्पणियों के लिए कुख्यात हैं. एक दौर में माइकल रेडियो के बड़े स्टार थे. अब पॉडकास्ट करते हैं. ट्रंप के कट्टर समर्थक माइकल ने जिस पॉडकास्ट में भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें की, वो 7 अप्रैल को यूट्यूब पर डाला गया. ट्रंप ने पॉडकास्ट की बातों को शेयर किया, इसके बावजूद महज साढ़े 6 हजार लोगों ने ही इसे देखा. इससे साफ होता है कि खुद अमे​रिका की आम जनता, ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लेती. इसके बावजूद ट्रंप ने भारत और चीन को नर्क बताने वाले शख्स की बातें शेयर की.

ट्रंप ने ऐसा क्यों किया?

- माइकल सैवेज का इमिग्रेशन के खिलाफ रुख ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से मेल खाता है.

- सैवेज कहते हैं अमेरिका में सिर्फ किसी बच्चे के जन्म से उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए. ट्रंप भी यही मुद्दा उठाते है

- सैवेज मानते हैं, भारतीय टैलेंट को मिलने वाला H-1B वीजा अमेरिकियों की टेक जॉब्स के लिए खतरा है. ट्रंप भी ऐसा ही कहते हैं.

- सैवेज इमिग्रेशन को अमेरिका में डेमोग्राफी चेंज से जोड़ते हैं. ट्रंप समर्थकों को दिखाते हैं कि वो इमिग्रेशन पर सख्त रुख क्यों रखते हैं.

सच्चाई है कि जिस वक्त अमेरिका में बढ़ती महंगाई, कमजोर होता डॉलर, खत्म होती नौकरियां और ईरान युद्ध से हो रही वैश्विक फजीहत ट्रंप की लोकप्रियता को ऑल टाइम लो कर चुकी है. वही ट्रंप अपने समर्थकों को ऐसे मुद्दों के जरिए एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने माइकल सैवेज के उन विचारों को शेयर किया. जिसमें भारत-चीन जैसे देशों के खिलाफ नफरती सोच और अपमान दिख रहा था.

ट्रंप को सबक

जिन देशों के टैलेंट को वो टागरेट कर रहे हैं, वो नहीं होते तो अमेरिका आज इतना ताकतवर नहीं होता. ट्रंप और सैवेज के समर्थकों को अमेरिकी समृद्धि की बुनियाद पर नजर डालनी चाहिए, जो उन प्रवासियों ने बनाई है जिनको वो नरक से आया हुआ मानते हैं. अमेरिका की जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 10 फीसदी टेक सेक्टर से आता है. ट्रंप को अमेरिका में तकनीक का नेतृत्व करने वाले कुछ नामों पर भी ध्यान देना चाहिए.

- सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं.

- सुंदर पिचाई गूगल को लीड करते हैं.

- अरविंद कृष्णा IBM के चेयरमैन और सीईओ हैं.

- शांतनु नारायण एडोब के लीडर हैं.

- निकेश अरोड़ा पालो अल्टो नेटवर्क्स चलाते हैं.

- और भारत के एक गांव में पैदा हुए जय चौधरी ने ज़ीस्केलर बनाई. 2025 तक इनकी नेटवर्थ 18 अरब डॉलर थी. जो सबसे अमीर भारतीय-अमेरिकी अरबपति हैं.

सिर्फ इन कंपनियों का अमेरिका की GDP में योगदान लगभग 7 ट्रिलियन है. और ये आंकड़ा दुनिया के 190 से ज्यादा देशों की जीडीपी से ज्यादा है. दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन की जीडीपी 7 ट्रिलियन से ज्यादा है. अमेरिका की जीडीपी में इतना योगदान करने वाली तमाम कंपनियों को जो लोग संभाल रहे हैं, वो भारतीय मूल के हैं, जबकि ट्रंप मानते हैं कि वो नर्क से अमेरिका आए हैं. ऐसे में भारत के टैलेंट का शुक्रगुजार होने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और भारतीयों का अपमान कर रहे हैं.

- नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक भारतीय-अमेरिकी अमेरिकी आबादी का केवल 1.4% है.

- इसके बावजूद इन भारतीयों ने अमेरिका के लगभग 8% टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की स्थापना की है.

टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऐसी नई कंपनी होती है जो ऐप, सॉफ्टवेयर, AI, या वेबसाइट के जरिए लोगों की समस्याओं को आसान बना देती है. जैसे Uber ऐप से टैक्सी बुक की जाती है और Zomato से खाना मंगाया जाता है.

-भारतीय-अमेरिकियों के ऐसे ही स्टार्टअप बिज़नेस हर साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 150 अरब डॉलर का योगदान देते हैं.

-ये बिजनेस अमेरिका में 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देते हैं.

-अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में करीब 20 कंपनियां भारतीय मूल के CEO चला रहे हैं.

-ये कंपनियां अमेरिका में 25 लाख लोगों को रोजगार देती है.

ट्रंप और उनके समर्थकों को एक बात और पता चलनी चाहिए. उनके लिए तथाकथित नरक से आए लोग अमेरिकी खज़ाने को भरने में अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक योगदान करते हैं. जियोस्ट्रेटा के विश्लेषण के मुताबिक, भारतीय अमेरिकी, अमेरिका के आयकर का 5% से 6% भुगतान करते हैं.

.ये आंकड़ा हर साल लगभग 250 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचता है, जो भारतीय अमेरिकियों की जनसंख्या के आकार से कहीं अधिक है. ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय, अमेरिका में कम संख्या में रहते हैं लेकिन अमेरिका की टेक और इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है. लेकिनन ट्रंप को लगता है, उनका देश ऐसे लोगों से बर्बाद हो रहा है. सच्चाई यही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को नर्क बताने वाला पोस्ट शेयर करते हैं तब वो उस टैलेंट की जन्मभूमि को नर्क कह रहे हैं, जो उसके देश की बहुत बड़ी आबादी की सैलरी के चेक पर दस्तखत करते हैं.

हालांकि इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीयों के योगदान को हमेशा सराहते रहे हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था- हमें यह आसान बनाना चाहिए कि भारत जैसे देशों से आने वाले प्रतिभाशाली लोग अमेरिका में रहें और हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दें. लेकिन डॉनल्ड ट्रंप की सोच दूषित हो गई है. उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा, क्या अमेरिका के हित में है और किस चीज से अमेरिका की तरक्की रुक सकती है. बात सिर्फ तकनीक की नहीं है. अमेरिका की सेहत भी भारतीय संभाल रहे हैं.

- भारतीय अमेरिकी, अमेरिका की आबादी का एक फीसदी से भी कम हैं. लेकिन अमेरिकी डॉक्टरों में भारतीयों का हिस्सा 9 फीसदी है.

- अमेरिका में हर 7वां डॉक्टर भारतीय मूल का है.

- पता नहीं ये सच्चाई अमेरिका के राष्ट्रपति को पता है या वो जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं. एपालेशिया, डकोटा, अलास्का और मिसिसिपी डेल्टा जैसे कम विकसित इलाकों में अमेरिकी मूल के डॉक्टर काम करना नहीं चाहते. ऐसी जगहों पर भारतीय डॉक्टरों की वजह से इमरजेंसी वार्ड की लाइटें जली हुई हैं.

कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है. अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में जहां अमेरिकी डॉक्टर जाना नहीं चाहते. वहां पर भारतीय मूल के डॉक्टर सेवा कर रहे हैं. यानी गांवों में रहने वाले अमेरिकियों के लिए ये भगवान हैं. लेकिन ट्रंप इनको नर्क से आया बताते हैं.

- भारतीय डॉक्टरों के अलावा अमेरिका की फार्मेसी भी डॉनल्ड ट्रंप के लिए तथाकथित नर्क की दवाइयों पर चलती है.

- भारत हर साल लगभग 20 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाइयों का निर्यात अमेरिका को करता है.

- अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही होती है.



अगले 14 जून को डॉनल्ड ट्रंप 80 साल के पूरे हो जाएंगे, उन्हें भी इस उम्र में कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है. अगली बार जब ट्रंप अपनी दवा को खाने के लिए उठाएं तो पहले उसका लेबल पढ़ लें, हो सकता है वो भी मेड इन इंडिया हो.

अमेरिका ने भारत के साथ चीन और दुनिया के दूसरे देशों को भी नर्क बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में 231 कंपनियां प्रवासियों या उनकी संतानों द्वारा स्थापित की गई हैं. इन्ही प्रवासियों की ट्रंप और उनके सहयोगी आलोचना कर रहे हैं. उनके मूल देशों को नर्क बता रहे हैं. जबकि असली नर्क खुद अमेरिका में ही मौजूद है, जिसे ट्रंप देखना नहीं चाहते.

फिलाडेल्फिया का केंसिंगटन कहलाता है जॉम्बी सिटी

भारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से 12 हजार किलोमीटर दूर है. ट्रंप को भारत में नर्क दिख रहा है. लेकिन व्हाइट हाउस से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मौजूद असली नर्क डॉनल्ड ट्रंप को नहीं दिखता. ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर मरीन वन से वहां कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं. अमेरिका के इसी फिलाडेल्फिया शहर के केंसिंगटन इलाके को जॉम्बी सिटी या 'धरती का नर्क' कहा जाता है. क्योंकि यहां फेंटानिल और इंजेक्शन से लिए जाने वाले ड्रग की महामारी फैली है. यहां पर ट्रंप अगर सड़कों पर सिर्फ घूम लें, तो उनको असली नर्क दिखाई दे जाएगा. यहां पर ट्रंप को जॉम्बी की तरह सुधबुध खोकर सड़कों पर घूमते लोग दिखाई देंगे. जिनके शरीर पर बार बार ड्रग्स का इंजेक्शन लेने की वजह से गहरे घाव हो गए हैं. ये लोग भारत या चीन से नहीं आए. ये अमेरिकी लोग हैं. जिनकी इस हालत के जिम्मेदार ट्रंप भी हैं. ये अमेरिकी बहुत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग फेंटानिल और ट्रैंक के आदी हैं. इन दोनों ड्रग्स को मिलाकर ऐसा खतरनाक ड्रग बनता है, जिससे लोग खड़े-खड़े बेहोश हो जाते हैं. केंसिंगटन, अमेरिका का सबसे बड़ा ओपन-एयर ड्रग मार्केट है. जहां सड़कों पर खुलेआम ड्रग बिकती है. अमेरिकी मीडिया इसे जॉम्बी लैंड कहती है. यहां हजारों लोग बेघर हैं. जो रोड पर पड़े रहते है. यह ट्रंप को नर्क नहीं लगता. लेकिन जिस टैलेंट ने अमेरिका के बड़े हिस्से को खुशहाल बनाया, उस टैलेंट की मातृभूमि ट्रंप को नर्क लगती है. ऐसी ही सोच की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की साख दुनिया में गिरती जा रही है.