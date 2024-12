अमेरिका को 'क्रिप्टो कैपिटल' बनाने के लिए ट्रंप का अहम कदम, डेविड को चुना AI अधिकारी

Trump appoint AI and crypto czar: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की नई टीम और तैयारी देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से दुनिया पर छाने के लिए तैयार हैं. अमेरिका को क्रिप्‍टो कैपिटल बनाने का सपना पूरा करने के लिए वे तेजी से काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में बड़े बदलाव लाने के लिए ट्रंप ने PayPal के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड सैक्स की महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की है. सैक्‍स को AI और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करंसी पर नजर रखने के लिए 'अधिकारी' नियुक्त किया गया है. डेविड ओ सैक्स ( David O. Sacks) को वाइट हाउस का AI और क्रिप्टो जार बनाया गया है.

क्रिप्‍टो इंडस्‍ट्री के लिए बनाएंगे कानूनी ढांचा

सैक्स के ऊपर क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक कानूनी ढांचा खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. ट्रंप ने कहा है कि मुझे यह बताते हुए हुए खुशी हो रही है कि डेविड ओ. सैक्स व्हाइट हाउस ए.आई. और क्रिप्टो जार होंगे. इस महत्वपूर्ण भूमिका में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी में प्रशासन की नीतियों का मार्गदर्शन करेंगे, जो अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दो सेक्टर हैं. साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रपति सलाहकार परिषद का भी नेतृत्व करेंगे.

