Hindi Newsदुनिया

Donald Trump Xi Jinping Meeting: जिनपिंग से मिलने को बेताब हैं ट्रंप, ये तक बता दिया कि पहला सवाल क्या दागेंगे?

Trump Malaysia Trip: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रस्तावित एशिया दौरे के बीच की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप शुक्रवार देर रात मलेशिया रवाना होंगे, आगे वो जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के सीईओ समिट संबोधित करने के बाद शी से उनकी मुलाकात होगी.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:00 AM IST
US-China trade war: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एशिया दौरे का ऐलान हो गया है. इस दौरे के बीच ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड वार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे. इसी महीने शी जिनपिंग के रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को जब बैन करने का ऐलान किया था, तब चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया था. जिससे भड़के ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी. उन तीखे तेवरों से इतर अब उन्होंने चीन के साथ व्यापार समझौते पर पहुंचने को लेकर उम्मीद जताई है.

प्रेसिडेंट शी से मेरा पहला सवाल ये होगा: ट्रंप

ट्रंप ने वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में फेंटेनाइल (Fentanyl) की तस्करी को लेकर चीन के ऊपर तीखा हमला बोला है. ट्रंप का मानना है कि उनके देश में फेंटेनािल की तस्करी कराने में चीन का हाथ है. स्मगलिंग को लेकर ट्रंप का कहना है कि चीन, वेनेजुएला को फेंटेनाइल सेलिंग के रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. व्हाइट हाउस की हालयिा  प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि वह चीनी नेता से पहला सवाल फेंटेनाइल के बारे में ही पूछेंगे.

ट्रंप ने कहा, 'मैं राष्ट्रपति जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में मिल रहा हूं. पहला सवाल जो मैं उनसे पूछूंगा, वो है फेंटेनाइल. वो हमारे देश में फेंटेनाइल बेचकर 10 करोड़ डॉलर कमाते हैं. 20% टैरिफ से उन्हें 100 अरब डॉलर का नुकसान होता है. इसलिए ये कोई अच्छा कमर्सियल प्रपोजल नहीं है. हम इसी पर बात कर रहे हैं. अगर वो नहीं माने तों ऐसा करने पर उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. देखते हैं अगले हफ्ते के अंत में क्या होता है'.

आपको बताते चलें कि ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

बुसान मीटिंग का ऐजेंडा सेट

बुसान की मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब दोनों महाशक्तियों के बीच आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ा है, ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समिट में दोनों देशों के बीच बिजनेस डील नहीं हुई तो ट्रेड वार के अगले चरण में यानी इसी शिखर सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद वाशिंगटन चीनी आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है.  ऐसा करने से दोनों देशों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा.

बताते चलें कि बुसान बैठक 2019 के बाद से ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी, जब वे आखिरी बार जापान में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. इस बार दोनों देशों के बीच ज्यादा तल्खी है. 

नशे की तस्करी करा रहा चीन: ट्रंप 

क्या चीन वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी कर रहा है, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, 'वे ऐसा कर रहे हैं. लेकिन वे अभी फेंटेनाइल के कारण 20% शुल्क चुका रहे हैं. जबकि ये बिजनेस अरबों-खरबों डॉलर का है. 1 नवंबर को, चीन पर शुल्क बढ़कर 157% होने वाला है जो एक रिकॉर्ड स्तर की स्थिति है जो उनके लिए जरा भी ठीक नहीं होगी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

