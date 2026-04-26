8 बजे डिनर, 2 बजे बंद होटल… फिर ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंचा शूटर? सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध से उठे सवाल

Trump Attack: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कार्यक्रम रात 8 बजे शुरू होना था, जबकि होटल को दोपहर 2 बजे ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था. इसके बावजूद संदिग्ध हमलावर का राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच जाना सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदिग्ध व्यक्ति होटल का ही मेहमान था, जिसने इसी आधार पर सुरक्षा के बाहरी घेरे को पार कर लिया.

कौन है संदिग्ध और कैसे पहुंचा अंदर?

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध की पहचान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के टोरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है. उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू बरामद किए गए हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि होटल में ठहरने के कारण उसे प्रवेश की अनुमति मिल गई, जिससे वह सुरक्षा के शुरुआती स्तर को पार कर गया. हालांकि उसने होटल में कब चेक-इन किया, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी भारी मात्रा में हथियार होटल के अंदर कैसे पहुंचे और क्या सुरक्षा जांच में कहीं कमी रह गई.

बाहरी सुरक्षा घेरा: कागज पर मजबूत, जमीन पर कमजोर?

वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, होटल के बाहर और अंदर कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू थी. प्रवेश केवल होटल के मेहमानों, टिकट धारकों और आधिकारिक निमंत्रण पाने वालों तक सीमित था. बॉलरूम में प्रवेश करने वाले लगभग 2300 मेहमानों को मेटल डिटेक्टर, टिकट सत्यापन और कई चरणों की जांच से गुजरना पड़ा. इसके अलावा यूएस सीक्रेट सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी की टीम भी तैनात थी. इसके बावजूद संदिग्ध का अंदर पहुंचना इस बात का संकेत है कि इनसाइड एक्सेस या होटल गेस्ट स्टेटस का फायदा उठाकर सुरक्षा घेरा भेदा गया.

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जानकारी के अनुसार, डिनर के दौरान बॉलरूम के अंदर सुरक्षा और भी सख्त थी. ट्रंप के चारों ओर एक विशेष बफर जोन बनाया गया था, जिससे आम मेहमानों की दूरी बनी रहे. उनकी मेज के नीचे बख्तरबंद प्लेटें लगाई गई थीं और मंच के आसपास भारी हथियारों से लैस एजेंट तैनात थे. इसके अलावा जवाबी कार्रवाई के लिए विशेष कमांडो भी तैयार रखे गए थे. सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर शॉन करन ने दावा किया कि बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली ने योजना के अनुसार काम किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही था, तो हमलावर अंदर तक कैसे पहुंच गया?

रोनाल्ड रीगन पर भी इसी होटल में हुआ था हमला

वॉशिंगटन हिल्टन का इतिहास पहले भी ऐसी घटनाओं से जुड़ा रहा है. 1981 में यहीं पर रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था. उस घटना के बाद होटल और सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े बदलाव किए थे, जिनमें सुरक्षित गैरेज और सीधे राष्ट्रपति सुइट तक पहुंचने वाले रास्ते शामिल हैं. इसके बावजूद दशकों बाद इसी होटल में सुरक्षा पर सवाल उठना चिंताजनक माना जा रहा है. इस घटना के बाद कई अहम सवाल सामने आ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि होटल गेस्ट होने के बावजूद संदिग्ध को हथियारों के साथ अंदर जाने से क्यों नहीं रोका गया. दूसरा, क्या होटल सुरक्षा और संघीय एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी थी? और तीसरा, क्या हाल के वर्षों में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के बावजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल पर्याप्त नहीं थे? विशेषज्ञ मानते हैं कि लोन वुल्फ हमलावरों के बढ़ते खतरे के बीच सुरक्षा रणनीति को और अधिक उन्नत और सतर्क बनाने की जरूरत है.