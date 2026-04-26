Trump Attack: ‘लोन वुल्फ’ था हमलावर! ईरान एंगल पर ट्रंप का बड़ा बयान, जांच में जुटी एजेंसियां

Trump Attack: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद जहां एक ओर साजिश के कई एंगल सामने आ रहे हैं, वहीं विदेशी भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. खासकर ईरान का नाम चर्चाओं में आया, लेकिन अब ट्रंप ने खुद इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है.

ट्रंप का दावा: लोन वुल्फ था हमलावर

हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि उनके अनुसार संदिग्ध किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लोन वुल्फ यानी अकेले काम करने वाला व्यक्ति था. उन्होंने उसे सनकी और खतरनाक बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना जरूरी है. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यह उनका निजी आकलन है और जांच एजेंसियां इस मामले में ज्यादा सटीक जानकारी दे सकती हैं. उनके मुताबिक, अमेरिका में ऐसे पागल हमलावरों का खतरा बढ़ रहा है, जो बिना किसी बड़े संगठन के भी गंभीर हमला कर सकते हैं.

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ईरान एंगल पर क्या बोले ट्रंप?

जहां कुछ हलकों में हमले के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर ईरान की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, वहीं ट्रंप के बयान ने फिलहाल इस संभावना को कमजोर कर दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर किसी विदेशी साजिश का आरोप नहीं लगाया और ध्यान लोन वुल्फ खतरे पर केंद्रित रखा. ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि ऐसे हमलावरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked for a message that he wants to give to the world, US President Donald Trump says, "...We have the greatest security in history. If you have a whack job that's got a brain, but it's a little… pic.twitter.com/r2skohb4gl — ANI (@ANI) April 26, 2026

ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी एक हमलावर को आजीवन जेल भेजा गया था और यह जरूरी है कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाए, ताकि वे दोबारा ऐसी घटना को अंजाम न दे सकें. उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जांच एजेंसियां जिनमें एफबीआई और अन्य सुरक्षा बल शामिल हैं इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. इस बीच बता दें कि ट्रंप के ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि फिलहाल जांच का फोकस किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश से ज्यादा लोन वुल्फ हमलावर पर है. हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि हमला व्यक्तिगत था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क मौजूद था.

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जानें क्या होता है लोन वुल्फ अटैक

इस बीच बता दें कि लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attack) उस तरह के हमले को कहा जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति अकेले ही योजना बनाकर और बिना किसी संगठन या नेटवर्क की सीधी मदद के हमला करता है. ऐसे हमलावर आमतौर पर किसी बड़े आतंकी संगठन से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं होते, लेकिन वे किसी विचारधारा, गुस्से, मानसिक अस्थिरता या व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित हो सकते हैं. लोन वुल्फ हमलों की पहचान कुछ खास बातों से होती है. हमलावर अकेले काम करता है और किसी ग्रुप के निर्देश पर नहीं चलता. वह अक्सर खुद ही योजना बनाता है, हथियार जुटाता है और हमला करता है. ऐसे लोग आम तौर पर लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें पहले से पकड़ना मुश्किल होता है.

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लोन वुल्फ अटैक क्यों होता है इतना खतरनाक?

लोन वुल्फ हमले खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है. किसी बड़े नेटवर्क की तरह इनकी कम्युनिकेशन चेन नहीं होती, जिससे खुफिया एजेंसियों को पहले से संकेत नहीं मिल पाते. इसके अलावा, ऐसे हमले अचानक होते हैं और अक्सर भीड़भाड़ वाले या हाई-प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाया जाता है, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है. सीधे शब्दों में कहे तो, लोन वुल्फ अटैक वह हमला है जो एक व्यक्ति अकेले, बिना किसी संगठित नेटवर्क के करता है. यही वजह है कि ऐसे हमले सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.