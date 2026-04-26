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ट्रंप का दुश्मन कौन? हमले के बाद अमेरिका में साजिश की गूंज, सुरक्षा एजेंसियों पर उठे सवाल

Hilton Hotel Shooting USA: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद देशभर में हड़कंप मच गया. गोलीबारी के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे है. यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की भूमिका पर भी सवाल हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया कनेक्शन की जांच जारी है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:49 AM IST
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Trump Attack
Trump Attack

Trump Attack: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी के बाद अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. घटना के समय वहां बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी तैनाती भी थी, इसके बावजूद हमलावर का इतने करीब पहुंच जाना एक बड़ी चूक माना जा रहा है.

सुरक्षा में चूक या बड़ी साजिश?

इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या यह सिर्फ सुरक्षा में लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? जानी-मानी पत्रकार नेहा पंत ने अमेरिका से इस पूरे घटना पर जी न्यूज से विस्तार से बात की. उनका कहना है कि जिस तरह हमलावर सुरक्षा घेरे को भेदकर इतने करीब पहुंचा, वह सामान्य नहीं लगता. नेहा पंत ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी हस्ती की सुरक्षा में इस तरह की चूक स्वीकार नहीं की जा सकती. उनके मुताबिक, यह घटना केवल लापरवाही नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की ओर भी इशारा करती है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है.

सीक्रेट सर्विस पर उठे बड़े सवाल

हमले के समय अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे. इसके बावजूद हमलावर का हमला कर पाना सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पंत का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों में बहुस्तरीय सुरक्षा होती है, जिसमें स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और फेडरल सुरक्षा बल शामिल होते हैं. ऐसे में सुरक्षा घेरे का टूटना न केवल चूक बल्कि सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है.

पेंसिल्वेनिया कनेक्शन: क्या यह सिलसिला पुराना है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला पेंसिल्वेनिया में हुई उस घटना से जुड़ा माना जा रहा है, जहां पहले भी ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे. नेहा पंत का कहना है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं हो सकती, बल्कि सुरक्षा में लगातार हो रही चूकों का हिस्सा हो सकती है. अगर ऐसा है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है और इसकी गहराई से जांच की आवश्यकता है.

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ट्रंप का असली दुश्मन कौन?

हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है? क्या खतरा बाहरी है या देश के भीतर से? अमेरिका में इस घटना के बाद साजिश की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कुछ लोग इसे सुरक्षा एजेंसियों की विफलता मान रहे हैं, तो कुछ इसे सुनियोजित हमला बता रहे हैं. सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है.

ये भी पढ़ें: वो भागता हुआ आया और... ट्रंप ने शेयर किया शूटिंग का लाइव वीडियो, बाद में जमीन पर लेटा दिखाया

विदेशी एंगल: ईरान से जुड़ी आशंकाएं

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ट्रंप को निशाना बना सकता है. इसी संदर्भ में पाकिस्तान के नागरिक आसिफ मर्चेंट का नाम सामने आया, जिसे मर्डर-फॉर-हायर साजिश में 2024 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि इन आरोपों की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इसने यह संकेत जरूर दिया कि खतरा केवल घरेलू नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मौजूद हो सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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