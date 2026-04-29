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Hindi Newsदुनियाट्रंप बोले, मेलानिया ने घूरा! ‘डेथ स्टेयर’ वीडियो ने मचाया तहलका; सोशल मीडिया पर Viral

ट्रंप बोले, मेलानिया ने घूरा! ‘डेथ स्टेयर’ वीडियो ने मचाया तहलका; सोशल मीडिया पर Viral

लंदन के शाही माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने शादी और रिश्तों को लेकर मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा, जो वहां मौजूद माहौल के लिहाज से थोड़ा असहज था. इसके बाद मेलानिया के चेहरे पर आई ठंडी और सख्त नजर ने सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया. उनके इस रिएक्शन को लोग 'फ्रॉस्टी स्टेयर' कह रहे हैं.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:46 PM IST
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ट्रंप बोले, मेलानिया ने घूरा! ‘डेथ स्टेयर’ वीडियो ने मचाया तहलका; सोशल मीडिया पर Viral
ट्रंप बोले, मेलानिया ने घूरा! ‘डेथ स्टेयर’ वीडियो ने मचाया तहलका; सोशल मीडिया पर Viral

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस बार मौका था व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला के सम्मान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह का, जहां पूरा माहौल बेहद औपचारिक और गरिमामय था. लेकिन एक हल्की-सी टिप्पणी ने उस माहौल को अचानक असहज बना दिया. कार्यक्रम के दौरान ट्रंप अपने माता-पिता फ्रेड और मैरी ऐन ट्रंप की 63 साल लंबी शादी का जिक्र कर रहे थे. 

लंदन के शाही माहौल में जब ट्रंप वहां उपस्थित मेहमानों को संबोधित कर रहे थे, तभी बातों-बातों में उन्होंने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 'माफ करना डार्लिंग, लेकिन हम शायद उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे… लगता है यह संभव नहीं है.' यह टिप्पणी सुनते ही माहौल में हल्का बदलाव साफ महसूस किया गया. कैमरों में कैद हुई मेलानिया की प्रतिक्रिया खास ध्यान खींचने वाली रही. 

 

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मेलानिया ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त नजरों से घूरा

शुरुआत में तो मेलानिया ट्रंप के चेहरे पर ट्रंप की टिप्पणी का कोई खास भाव नहीं दिखा, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त निगाहों से उस टिप्पणी के लिए जोरदार तरीके से घूरा. जब तक कि वहां उपस्थित मेहमान और अन्य लोग इस बात को महसूस कर पाते तब तक मेलानिया ट्रंप ने हल्की सी मुस्कान देकर माहौल को शांत कर दिया था. लेकिन इस दौरान वहां मौजूद कैमरों ने मेलानिया ट्रंप के उन भावों को कैद कर लिया. थोड़ी ही देर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

ट्रंप दंपति का कॉमेडियन जिमी किमेल ने उड़ाया था मजाक 

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही ट्रंप और मेलानिया कॉमेडियन जिमी किमेल के एक मजाक को लेकर नाराजगी जता चुके थे. किमेल ने अपने शो में मेलानिया पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 'expected widow' यानी 'संभावित विधवा' कहा था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था और ट्रंप ने तक शो से उन्हें हटाने की मांग कर दी थी.

डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी हैं मेलानिया ट्रंप

ट्रंप और मेलानिया की निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रहती है. दोनों की मुलाकात 1998 में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान हुई थी और साल 2005 में उन्होंने शादी की थी. मेलानिया ट्रंप की तीसरी पत्नी हैं. जहां एक ओर व्हाइट हाउस में किंग चार्ल्स के स्वागत में सैन्य सम्मान, 21 तोपों की सलामी और भव्य आयोजन हुआ, वहीं ट्रंप की यह हल्की-सी टिप्पणी पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई.

यह भी पढ़ेंः क्या यूएई ने ओपेक छोड़कर सऊदी-पाकिस्तान से टकराव मोल ले लिया? यहां समझें पूरा मामला

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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