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Hindi Newsदुनियाया तो समझौता, वरना... ट्रंप ने दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, ट्रुथ पोस्ट से हिल गया मिडिल ईस्ट!

'या तो समझौता, वरना...' ट्रंप ने दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, ट्रुथ पोस्ट से हिल गया मिडिल ईस्ट!

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे तनाव और कठिन हालात को देखते हुए अब समय आ गया है कि क्षेत्र के देश एक साझा मंच पर आएं. अमेरिका की कोशिशों के बाद सभी संबंधित देशों को एक साथ 'अब्राहम अकॉर्ड्स' पर साइन करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इलाके में स्थायी शांति और सहयोग का रास्ता मजबूत हो सके.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 25, 2026, 08:11 PM IST
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'या तो समझौता, वरना...' ट्रंप ने दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, ट्रुथ पोस्ट से हिल गया मिडिल ईस्ट! (AI- Image)
'या तो समझौता, वरना...' ट्रंप ने दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, ट्रुथ पोस्ट से हिल गया मिडिल ईस्ट! (AI- Image)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और उम्मीद है कि इसका नतीजा सभी पक्षों के लिए फायदेमंद समझौते के रूप में सामने आएगा. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. ट्रंप ने साफ कहा कि या तो ऐसा समझौता होगा जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो, वरना कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि अगर बातचीत नाकाम रही तो हालात फिर टकराव और संघर्ष की तरफ लौट सकते हैं, और इस बार स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है.

मिडिल ईस्ट के दिग्गज नेताओं से की चर्चा

ट्रंप ने बताया कि शनिवार को उन्होंने कई देशों के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की. इनमें मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तमीम बिन हमद अल थानी, रेसेप तैयप एर्दोगन, अब्देल फत्ताह अल-सिसी और असिम मुनीर समेत कई अहम नाम शामिल रहे. ट्रंप ने साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो हालात दोबारा तनाव और संघर्ष की ओर जा सकते हैं. 

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पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है टकराव

ट्रंप के मुताबिक ऐसी स्थिति में टकराव पहले की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक और खतरनाक हो सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता. अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता कायम करने की कोशिश कर रहा है. उनका मानना है कि अब क्षेत्र के देशों को कम से कम एक साझा पहल के तौर पर अब्राहम समझौते से जुड़ना चाहिए. ट्रंप के मुताबिक इससे इलाके में तनाव कम करने और भविष्य के बड़े संघर्षों को रोकने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः बाहरी दुनिया से नहीं है कोई नाता... मोजतबा खामेनेई तक कैसे पहुंचाई जा रही बात?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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