/US नागरिकता ले चुके अप्रवासियों की बढ़ी मुश्किल, SC का फैसला पलटने के लिए ट्रंप ने साइन किए दो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर; पहली बार बर्थ टूरिज्म भी बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से मिलने वाली 'अमेरिकी नागरिकता' और 'बर्थ टूरिज्म' जैसे प्रावधान खत्म करने के लिए दो नए कार्यकारी आदेशों पर साइन करके कई लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने पुराने और लचीले नियमों से आसानी से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान खत्म करने वाले आदेश जारी करते हुए कहा, 'मेरा प्रशासन अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम का हर हाल में दुरुपयोग रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कदम हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है.
अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा, 'जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था. अब हम बड़े पैमाने पर सख्ती से निपटेंगे. अब हमारे पास ऐसी चीजों से हम प्रभावी तरीके से लागू करने का अधिकार होगा. जन्मसिद्ध नागरिकता का मजाक बना दिया गया है. इसलिए हम अब जरूरी बदलाव कर रहे हैं.'
पहले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत विदेशी नागरिकों के कुछ विशेष वर्गों के बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें ऐतिहासिक अपवादों और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुरूप जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा. ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सूची फाइनल लिस्ट नहीं है. इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा.
दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेश के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव को सरकारी अधिकार सौंपते हुए बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
बर्थ टूरिज्म, वो टर्म है, जिसमें विदेशी नागरिक केवल बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के मकसद से अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चे को ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता मिल सके. इस टूरिज्म के तहत प्रेग्नेंट महिलाएं किसी दूसरे देश में यात्रा सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वहां अपने बच्चे को जन्म दे सकें. इसका एकमात्र मसद नवजात बच्चे को उस देश की जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) दिलाना होता है, जिससे वह बच्चा बड़ा होकर वहां के तमाम अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा सके.
व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर स्टीफन मिलर ने फैसला का बचाव करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के दोनों आदेश, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की मूल भावना पर आधारित हैं. 14वां संशोधन केवल गृहयुद्ध के बाद गुलामों के बच्चों को नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था. इसका मकसद आगे कुछ और नहीं था. नियमों के लचीलेपन के कारण लाखों लोगों को आसानी से अमेरिकी नागरिकता मिल गई.'
उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कुछ कैटेगिरीज बढ़ा दी हैं, जिन्हें अब से जन्मसिद्ध नागरिकता का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें दुश्मन देशों के नागरिकों, विदेशी आतंकी संगठनों के सदस्यों और विदेशी सरकारों के हित में काम करने वाले कई अन्य लोग शामिल हैं.
मिलर ने दूसरे आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 'अमेरिकी इतिहास में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका मतलब ये है कि अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस छिपे एजेंडे के तहत वीजा हासिल नहीं कर सकेगा. इससे अमेरिकी नागरिकता की पवित्रता बनी रहेगी और सिस्टम के बड़े दुरुपयोग पर रोक लगेगी.'
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऑर्डर साइन होने से पहले ही ट्रंप प्रशासन का इमीग्रेशन विभाग और अन्य मंत्रालय विदेशों से आकर अमेरिकी नागरिकता ले चुके लोगों को स्कैन करके उनकी सूचियां बना रहे थे. इसी सिलसिले में अमेरिका 17 देशों के 25 नागरिकों की नागरिकता रद्द कर रहा है जिन्होंने काफी समय बाद अमेरिकी नागरिकता हासिल की.
इनमें भारतीय मूल का एक नागरिक नरिंदर सिंह भी शामिल है, जिस पर फर्जी पहचान से नागरिकता लेने का आरोप लगा है. ऐसे लोगों की सूची में मौजूद लोगों पर अपनी पहचान छिपाने, गलत जानकारी देने से लेकर हत्या के प्रयास और बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
अमेरिका की ज्यूडीशियरी यानी न्याय विभाग भी इस काम में इमीग्रेशन विभाग के अधिकारियों की मदद कर रहा है. अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी देने वाले जिन 25 लोगों के खिलाफ नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें पाकिस्तानी मूल का जिया मुराद भट्टी और मोहम्मद वासिफ भी हैं. इन 25 लोगों के खिलाफ शिकायतें 20 जुलाई से 3 अगस्त के बीच दर्ज की गईं थीं.
अमेरिकी नागरिकता पाने वाले ये लोग पाकिस्तान, मोल्दोवा, भारत, मेक्सिको, कोलंबिया, नाइजीरिया, लाइबेरिया, घाना, जमैका, ताइवान, होंडुरास, कैमरून, जॉर्डन, क्यूबा, अल साल्वाडोर, हैती और स्वीडन के मूल निवासी थे.
वहीं व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल स्कार्फ ने ट्रंप के दोनों आदेशों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार केवल उन्हीं कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है. इन आदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन होता हो.
गौरतलब है कि जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या अस्थायी रूप से मौजूद विदेशी नागरिकों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वॉन्ग किम अर्क मामले का हवाला देते हुए दोहराया था कि अमेरिका में पैदा होने वाले विदेशी माता-पिता के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त होगी.