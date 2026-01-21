क्यों इजरायल और फ्रांस जैसे करीबी दोस्त भी ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को मान रहे हैं अपने लिए खतरा? जानें इनसाइड स्टोरी

Trump board of peace: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नामक एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने की योजना पेश की है. इसका उद्देश्य दुनियाभर के संघर्षों को सुलझाना और स्थायी शांति कायम करना बताया गया है. ट्रंप ने कहा कि यह संगठन यूएन की तुलना में अधिक प्रभावी होगा और दुनिया में शांति लाने में मदद करेगा. उन्होंने इसे व्हाइट हाउस में मीडिया से साझा किया. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई युद्ध सुलझाए हैं, लेकिन यूएन ने उनमें कभी मदद नहीं की है.

व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं को किया है आमंत्रित

इस बोर्ड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हंगरी और बेलारूस जैसे देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है. भारत, पाकिस्तान और यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा समेत कई अन्य देशों को भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव भेजा गया है. हालांकि बोर्ड के चार्टर में सीधे तौर पर गाजा का जिक्र नहीं है. इसका दायरा व्यापक है और इसका उद्देश्य किसी भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में शासन स्थापित करना और स्थायी शांति बनाना बताया गया है.

कुछ नेताओं ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कई देशों ने इस पर सवाल उठाए हैं. बोर्ड में शामिल होने के लिए तीन साल की अवधि के बाद $1 बिलियन का योगदान देने का प्रावधान है. कई वैश्विक नेताओं को यह राशि भारी लगी है और उन्हें यह समझ नहीं आया कि क्या यह प्रस्ताव यूएन की भूमिका के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा. यूरोप के कुछ प्रमुख सहयोगियों ने यह चिंता व्यक्त की कि इससे यूएन की प्रधानता खतरे में पड़ सकती है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने अभी तक पॉजिटिव जवाब देने का फैसला नहीं लिया है. उनका कहना था कि बोर्ड का चार्टर गाजा तक सीमित नहीं है और यह यूएन की संरचना और सिद्धांतों के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है. मैक्रोन के कार्यालय ने भी कहा कि यह प्रस्ताव केवल गाजा तक सीमित नहीं है और इसमें यूएन की भूमिका को चुनौती देने वाले तत्व हैं.

फ्रांस को दी धमकी

ट्रंप ने फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि अगर मैक्रोन बोर्ड में शामिल नहीं होते हैं, तो फ्रांसीसी वाइन और शैम्पेन पर 200% टैरिफ लगाया जा सकता है. वहीं, क्रेमलिन ने भी पुतिन के आमंत्रण पर विस्तृत अध्ययन की बात कही. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें भी आमंत्रण मिला है और उनके कूटनीतिक अधिकारी इसका अध्यन कर रहे हैं.

हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बान और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आमंत्रण स्वीकार किया है. ऑर्बान ने इसे सम्मानजनक बताया और लुकाशेंको ने अपने देश की सदस्यता औपचारिक रूप से मंजूर कर दी है. संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना के मुताबिक, लगभग दो दर्जन देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसमें कजाकिस्तान, वियतनाम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं. यह कदम गाजा के बाद अमेरिकी-समझौते वाले संघर्ष विराम की अगली कड़ी को साफ करने में मदद करता है.

इजराइल के लिए खराब है ये योजना

इजराइल में इस योजना की मिश्रित प्रतिक्रिया रही है. वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि यह योजना इजराइल के लिए खराब है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कूटनीतिक रवैया अपनाया और कहा कि बोर्ड की संरचना के बारे में अमेरिकी प्रशासन के साथ मतभेद हैं, लेकिन इससे ट्रंप के साथ उनके संबंध प्रभावित नहीं होंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि कतर और तुर्की के सैनिक गाजा में प्रवेश नहीं करेंगे.

बोर्ड के चार्टर के मुताबिक, ट्रंप इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और सभी प्रस्तावों पर उनका वेटो लागू होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड की महंगी सदस्यता और अमेरिकी प्रभुत्व इसे चुनना कठिन बना सकती है. कई कूटनीतिक जानकार इसे वास्तविकता से दूर और महंगे प्रस्ताव के रूप में देख रहे हैं. ट्रंप की योजना में वैश्विक राजनीति और शांति स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं लग रहा है.

