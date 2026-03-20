'कायर हैं ये लोग...' ईरान जंग में मदद नहीं मिली तो NATO पर भड़के ट्रंप, गुस्से में बताया कागजी शेर; कहा- याद रखूंगा

Middle East War: अमेरिकी-इजरायल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में NATO सहयोगी देशों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें किसी से भी मदद नहीं मिली. इसको लेकर ट्रंप ने एक बार फिर NATO की आलोचना की है और उसपर संघर्ष में हस्तक्षेप से बचने का आरोप लगाया.

'कायर हैं ये लोग...'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' सोशल पर लिखा,'अमेरिका के बिना NATO एक कागजी शेर है. वे परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे. अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है और उनके लिए खतरा बहुत कम है तो वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो एक साधारण सैन्य कार्रवाई है और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण है. उनके लिए यह करना कितना आसान है और इसमें जोखिम भी बहुत कम है. कायर हैं ये लोग, और हम इन्हें याद रखेंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप'

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मदद न मिलने से नाराज ट्रंप

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मंगलवार (17 मार्च 2206) को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति होर्मुज जलडमरूमध्य में ऑपरेशन पर यूरोपीय सहयोगियों की ओर से मदद के लिए इनकार करने पर आक्रोशित हैं.

वहीं ट्रंप ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री ताओसीच माइकल मार्टिन के साथ बातचीत के दौरान वाशिंगटन के ईरान हमलों का समर्थन करने पर NATO की आलोचना की.ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की और उसे सहयोगी देशों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उन्होंने NATO की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया.

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वे बेहद मूर्ख हैं: ट्रंप

ट्रंप ने कहा,' खैर, हमें बेहद ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि वास्तव में हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है. यह एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें वहां होना चाहिए था.' ट्रंप ने कहा कि NATO के सहयोगी देशों ने सैद्धांतिक रूप से इस कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन इसमें योगदान देने में असफल रहे. उन्होंने कहा,' मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि NATO ने यह स्वीकार तो किया कि यह करना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि यह एक खतरा है, लेकिन हम मदद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वे बेहद मूर्ख हैं.'