Advertisement
trendingNow13160722
Hindi NewsदुनियाDNA: मुस्लिम देशों से ट्रंप के धोखे का DNA टेस्ट, ट्रंप परमाणु बम गिराएंगे या मैदान छोड़ेंगे?

DNA: मुस्लिम देशों से ट्रंप के धोखे का DNA टेस्ट, ट्रंप परमाणु बम गिराएंगे या मैदान छोड़ेंगे?

US-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने की प्लानिंग कर रहे हैं. वजह यह है कि युद्ध अमेरिका के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है. इसके अलावा उसकी मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म हो रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: मुस्लिम देशों से ट्रंप के धोखे का DNA टेस्ट, ट्रंप परमाणु बम गिराएंगे या मैदान छोड़ेंगे?

Iran War: क्या अमेरिका जंग के बीच मिडिल ईस्ट से भागने वाला है? या ईरान पर परमाणु हमला करने वाला है. यूएन से परमाणु हमले का एक पेपर आया है, जिसे हम आगे डिकोड करेंगे. लेकिन पहले, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब खाड़ी का मैदान छोड़ने का मन बना चुके हैं? मित्रों ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के 32 दिन हो गए. जिस ईरान को ट्रंप ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया..वो उनकी गले की हड्डी बन चुका है. 

ट्रंप के पास बचे हैं दो विकल्प

ईरान वॉर में ट्रंप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां से उनके पास दो ही विकल्प हैं.एक या तो अब वो ईरान पर एटम बम गिराएंगे या फिर पूरे मिडिल-ईस्ट को छोड़ कर भाग जाएंगे. यही कारण है कि ईरान को लेकर वो क्या कह रहे हैं..क्या कर रहे हैं..और वहां पर असल में क्या हो रहा है..इसमें बहुत फर्क है.

चीन के प्रसिद्ध विद्वान और सैन्य रणनीतिकार सन त्ज़ु ने कहा है कि युद्ध में वही विजयी होगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉर खत्म करना चाहते हैं ट्रंप?

विश्व प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार की ये बात शायद ट्रंप को समझ आ गई है.इसलिए ईरान को बर्बाद करने की शपथ लेनेवाले ट्रंप अब ईरान वॉर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं.

ईरान पर हमले के 32 दिन बाद अचानक क्यों ट्रंप युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं? क्या जिस मकसद से ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो गया है? या फिर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बढ़ते टशन ने ट्रंप को खाड़ी का मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया है? ये वो नए सवाल हैं, जिन्हें आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे.

ईरान के प्रमुख शहर इस्फाहान पर अमेरिका ने मंगलवार को 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है. ये हमला कितना विध्वंसक था, तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं.

ईरान की मिसाइल सिटी को बनाया निशाना

अमेरिका का दावा है कि इस हमले में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बनाया गया. इस हमले का वीडियो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. आप समझ सकते हैं ट्रंप इसे कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं.

लेकिन सोशल मीडिया पर ईरान की तबाही का वीडियो शेयर करने के बाद ट्रंप अब दूसरी ओर शांति की बात भी कर रहे हैं. ईरान अमेरिका से शांति वार्ता से इनकार कर रहा है लेकिन ट्रंप अपना मन पक्का कर चुके हैं. वो प्लान बना चुके हैं कि जल्द ही ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई बंद होगी. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार है.

होर्मुज के बंद रहने पर ट्रंप भी ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं.

'होर्मुज पर कब्जा कर लें यूरोपीय देश'

ट्रंप का कहना है कि होर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी अन्य देशों पर है. अमेरिका इसे अकेले संभालना नहीं चाहता.

ट्रंप ने आज औपचारिक तौर पर इसका संकेत भी दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो देश ईरान वॉर में अमेरिका के साथ शामिल नहीं है उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और होर्मुज पर कब्जा कर लेना चाहिए. यानी ट्रंप अपने यूरोपीय सहयोगियों से कह रहे हैं कि वो होर्मुज पर कब्जा कर लें. अमेरिका के भरोसे ना रहें. ये बड़ा संकेत है.  

क्यों ट्रंप ने किया रणनीति में बदलाव

ये ईरान पर ट्रंप का बड़ा रणनीतिक बदलाव है. क्योंकि अब तक ट्रंप कह रहे थे, जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता, मिसाइल कार्यक्रम को बंद नहीं करता और होर्मुज से जहाजों की निर्बाध आवाजही शुरू नहीं होती तब तक ईरान पर बमबारी रुकेगी नहीं. लेकिन अब ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि होर्मुज बंद है तब भी अमेरिका ईरान पर हमले रोक सकता है.सवाल ये है कि अचानक ट्रंप की रणनीति में बदलाव क्यों हुआ है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने कहा है कि हमें कभी डर के कारण बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बातचीत करने से कभी डरना भी नहीं चाहिए.

समझिए क्यों ट्रंप हुए मजबूर

सवाल ये है कि जब ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहा है. ईरान ने ट्रंप के 15 प्वाइंट एजेंडा को मानने से इनकार कर दिया है. तब आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने का संकेत दे रहे हैं. ट्रंप के इस एग्जिट प्लान को आसानी से समझने के लिए हमने इसे तीन हिस्सों में बांटा है.

  • ईरान पर ट्रंप के स्ट्रैटिजिक शिफ्ट को समझने के लिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक कारण. इसका कनेक्शन अमेरिका की अर्थव्यवस्था से है. 

  • दूसरा बड़ी वजह है सैन्य संसाधन. इसका संबंध ईरान के प्रतिरोध और अमेरिका की रक्षा तैयारियों से है.

  • और तीसरा बिंदु है कूटनीति. इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों की नाराजगी से है.

अब हम एक-एक कर उन कारणों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से ट्रंप 32 दिन बाद ईरान युद्ध से बाहर निकलने का मन बना चुके है और इसका संकेत दे रहे हैं.

महात्मा गांधी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं, बल्कि और समस्याओं की शुरुआत है.

हर दिन खर्च हो रहे 94 अरब डॉलर

ईरान पर हमले के 32 दिन में ट्रंप को ये बात अच्छी तरफ समझ आ रही है कि ये लड़ाई उनके लिए नई समस्याओं की शुरुआत है. ये समस्याएं छोटी नहीं है. ट्रंप अगर जंग जारी रखें और ईरान को हरा भी दें, तब भी इन समस्याओं से वो नहीं जीत पाएंगे.

  • अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वो युद्ध में रोज करीब 94 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है.

  • 94 अरब 40 करोड़ रुपए ये रकम भूटान के सालाना बजट का 70 प्रतिशत है.

  • 32 दिन की लड़ाई में अमेरिका 3 लाख 1 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है. इतने पैसे से अमेरिका में कैंसर, अल्जाइमर या नई बीमारियों पर रिसर्च को कई सालों तक फंड किया जा सकता है.

  • वॉर के लिए पेंटागन ने 18 लाख 85 हजार करोड़ रुपए की मांग की है.

  • इतने पैसे में 1 करोड़ अमेरिकियों को 10 साल के लिए हेल्थ बीमा कवरेज मिल सकता है.

  • 4 करोड़ अमेरिकी बच्चों को 2 साल मुफ्त कम्युनिटी कॉलेज शिक्षा मिल सकती है.

  • ट्रंप विरोधी यही सवाल उठा रहे हैं. वो पूछ रहे हैं कि आखिर इतना महंगा युद्ध क्यों लड़ा जा रहा .है

ईरान युद्ध से अमेरिका में तेल के दाम करीब 58% तक बढ़ चुके हैं. अमेरिका में इस वक्त पेट्रोल सितंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है. तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका में एक महीने में 10 हजार नौकरियां चली गईं.

मंदी का बढ़ा जोखिम

महंगे तेल के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का जोखिम 30% तक बढ़ गया है. आनेवाले महीनों में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत तक होने की आशंका है.

होर्मुज बंद होने के कारण अमेरिका में उर्वरक की कीमत 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है. इससे अमेरिकी किसान परेशान हैं .

बढ़ सकती है बेरोजगारी

युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका का आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा. तेल के दाम और ऊपर जाएंगे. नुकसान सिर्फ युद्ध के खर्च के तौर नहीं होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो सकती है. महंगाई, बेरोजगारी से अमेरिकी नागरिकों की दुश्वारी बढ़ेगी. नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं. ऐसे में ट्रंप को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है. इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर राजनयिक दबाव डाल कर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं. और इसलिए ट्रंप की प्रवक्ता कह रही हैं कि अरब देशों को युद्ध का खर्च देना होगा.

यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से लड़े अमेरिका और लड़ाई में होने वाले नुकसान की भरपाई करे सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश.  28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. तब ट्रंप को उम्मीद थी कि वो 4 से 6 हफ्ते में ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देंगे. लेकिन जंग के 5 हफ्ते गुजरने और टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी ईरान घुटने टेकने के मूड में नहीं हैं. इसलिए ट्रंप अब अपनी रणनीति में बदलने पर मजबूर हैं.

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि युद्ध जीतना काफी नहीं है, शांति को व्यवस्थित करना अधिक महत्वपूर्ण है. 32 दिन में ट्रंप अब समझ गए हैं कि युद्ध जीतना शायद आसान नहीं है. इसलिए वो शांति चाहते हैं. इसके पीछे ईरान का मजबूत प्रतिरोध और अमेरिकी की घटती सैन्य क्षमता भी है.

मिसाइलों का खत्म हो रहा स्टॉक

रिपोर्टस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक अमेरिका ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी 2400 इंटरसेप्ट मिसाइलें दाग चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास युद्ध शुरू होने से पहले 2800 इंटरसेप्ट मिसाइलों का भंडार था. यानी अमेरिका अपने मिसाइल भंडार का 85 प्रतिशत स्टॉक खत्म कर चुका है.

जून 2025 में ईरान पर हुए 12 दिन के हमले में अमेरिका ने अपने THHAD इंटरसेप्टर स्टॉक का 30% खर्च कर दिया था. सिर्फ अमेरिका ही नहीं अरब देशों की मिसाइलों का स्टॉक भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. ईरान के शुरुआती अटैक से बचने के लिए अरब देशों ने 800 PAC-3 MSE मिसाइलें दाग दी. लॉकहीड मार्टिन एक साल में सिर्फ 600  PAC-3 MSE बना पाती है. 

ईरान ने अभी निकाली हैं विध्वंसक मिसाइलें

समझिए एक साल में जितनी मिसाइलों का प्रोडक्शन होगा उससे ज्यादा मिसाइल ये देश अब तक दाग चुके हैं. यानी सप्लाई नहीं है और स्टॉक खत्म हो चुका है. जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास अब बचाव की क्षमता सीमित रह गई है. वही ईरान ने अभी अपनी विध्वंसक मिसाइलें स्टॉक से निकालनी शुरू की है.

अमेरिका ने पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने को कहा था. लेकिन पोलैंड ने साफ-साफ इनकार कर दिया है. यानी अगर युद्ध जारी रहा तो मिडिल ईस्ट में तबाही और बढ़ेगी. अपनी इन सैन्य क्षमताओं के आकलन के बाद ही ट्रंप अब ईरान पर सैन्य हमला रोकने का संकेत दे रहे हैं. क्योंकि वो जानते हैं कि विध्वंसक बमबारी के बाद भी ईरान रोज मिसाइल दाग रहा है. एजेंसियां कह रही है कि ईरान के पास अभी 75 प्रतिशत मिसाइलें बाकी हैं. यानी लड़ाई जारी रही तो और नुकसान होगा.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन