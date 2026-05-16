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Hindi Newsदुनिया40 घंटे का सस्पेंस खत्म! बीजिंग दौरे से खाली हाथ क्यों लौटे ट्रंप? चीन की इमोशनल डिप्लोमेसी के जाल में फंसा अमेरिका

40 घंटे का सस्पेंस खत्म! बीजिंग दौरे से खाली हाथ क्यों लौटे ट्रंप? चीन की 'इमोशनल डिप्लोमेसी' के जाल में फंसा अमेरिका

Xi Jinping-Trump Meeting: डोनॉल्ड ट्रंप का 40 घंटे लंबा बीजिंग दौरा भव्य स्वागत और हाई-प्रोफाइल मुलाकातों के बावजूद किसी बड़ी डील के बिना खत्म हुआ. शी जिनपिंग ने सम्मान दिया, लेकिन व्यापार, तेल, रेयर अर्थ और ताइवान जैसे मुद्दों पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ. ट्रंप के दावों पर भी चीन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, जिससे दौरे की उपलब्धियों पर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 06:58 AM IST
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Donald Trump-Xi Jinping
Donald Trump-Xi Jinping

Trump China Visit: दो देशों के बीच भरोसा हो...तो चार घंटे में चमत्कार हो सकता है. भारत और यूएई ने आज ये साबित किया. दोनों देशों के बीच आज जो समझौते हुए हैं, तेल संकट काल में दुनिया के बहुत से देशों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं. लेकिन जब दोस्ती स्वाभाविक नहीं होती, जबरदस्ती किसी से लाभ हासिल करने के लिए दोस्ती का ढोंग किया जाता है, तो नेताओं के हाईप्रोफाइल दौरों में चमक-दमक तो नजर आ सकती है, लेकिन 40 घंटे से ज्यादा देर तक किसी देश में टिकने के बावजूद जिल्लत के अलावा कुछ और नहीं मिलता. आज यही बात डोनॉल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने साबित की.

आपने फिल्म आनंद का मशहूर डायलॉग सुना होगा- 'बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.' यही बात मीटिंग के साथ भी होती है. मीटिंग बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्योंकि जो मीटिंग लंबी होती है, वो अक्सर बेमतलब की होती है और बिना किसी नतीजे के रह जाती है. ट्रंप और जिनपिंग ने 40 घंटे में यही साबित करके दिखाया.

40 घंटे बीजिंग में रहे ट्रंप, लेकिन हासिल क्या हुआ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स वन 13 मई को भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजकर 20 मिनट पर बीजिंग में लैंड हुआ. बीते कल दोपहर लगभग 12 बजे ट्रंप बीजिंग से वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए. यानी ट्रंप 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक बीजिंग में रहे, लेकिन जब वो लौटे तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था. डोनॉल्ड ट्रंप चीन से कोई बड़ा व्यापारिक समझौता किए बिना लौट रहे थे. शी जिनपिंग ने ईरान युद्ध को खत्म कराने में भी कोई ठोस मदद का आश्वासन नहीं दिया, जबकि ट्रंप ने दो दिनों तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की.

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असल में ट्रंप बीजिंग इसलिए गए थे ताकि बड़े व्यापारिक समझौतों का ऐलान करके अमेरिका में अपनी गिरती लोकप्रियता को संभाल सकें और मध्यावधि चुनाव से पहले कोई ठोस उपलब्धि दिखा सकें. लेकिन डील के लिए कुछ भी करने को तैयार ट्रंप बीजिंग में कोई बड़ी डील क्रैक नहीं कर पाए.

स्वागत शानदार, नतीजा शून्य?

ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही चीन ने उनका भव्य स्वागत किया. सैकड़ों चीनी बच्चों ने झंडे लहराकर और डांस करके उनका स्वागत किया. ट्रंप को फूल दिए गए और उन्होंने खुशी-खुशी उन्हें स्वीकार भी किया. शी जिनपिंग ने ट्रंप को 21 तोपों की सलामी दी. शानदार डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें बीजिंग की मशहूर भुनी हुई बतख, कई खास चीनी व्यंजन, तिरामिसू मिठाई और शंख के आकार की विशेष पेस्ट्री परोसी गई. इसके अलावा शी जिनपिंग ट्रंप को टैंपल ऑफ हेवन भी घुमाने ले गए. दोनों नेताओं ने यहां यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन सवाल यही रहा कि क्या इस चमक-दमक के पीछे कोई ठोस नतीजा भी था?

अमेरिकी उद्योगपतियों को भी नहीं मिला फायदा

ट्रंप अपने साथ अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों को भी बीजिंग लेकर गए थे. इनमें एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग और ब्लैकरॉक के लैरी फिंक जैसे बड़े नाम शामिल थे. शी जिनपिंग ने इन उद्योगपतियों से हाथ तो मिलाया, लेकिन उनके हाथ में कोई बड़ा समझौता नहीं रखा. दुनिया के सबसे व्यस्त सीईओ बीजिंग में सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए. बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई उद्योगपतियों को जबरदस्ती बीजिंग आने के लिए तैयार किया था. लेकिन वहां पहुंचने के बाद माहौल किसी बिजनेस समिट से ज्यादा पिकनिक जैसा नजर आया. एलन मस्क भी अपने बेटे लिटिल एक्स को साथ लेकर पहुंचे थे. मस्क कभी वीडियो बनाते दिखे, तो कभी फोटो खिंचवाते हुए बोरियत भरे चेहरे के साथ नजर आए. यह वही एलन मस्क हैं जिनकी नेटवर्थ लगभग 820 बिलियन डॉलर यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपये बताई जाती है.

‘सीक्रेट गार्डन’ की सैर ही सबसे बड़ी उपलब्धि?

दौरे के आखिरी चरण में शी जिनपिंग ट्रंप को गुप्त झोंगनानहाई गार्डन लेकर गए. यहां ट्रंप को 300 से 400 साल पुराने पेड़ दिखाए गए और एक हजार साल पुराना पेड़ भी दिखाया गया. ट्रंप ने पूछा कि क्या उनसे पहले किसी दूसरे विदेशी नेता को भी यहां लाया गया है? इस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया कि बहुत कम नेताओं को यहां लाया गया है. शुरुआत में यहां राजनयिक कार्यक्रम भी नहीं होते थे. ये सुनकर ट्रंप के चेहरे पर कुछ सुकून जरूर दिखाई दिया. शायद उन्हें लगा कि वॉशिंगटन लौटकर वो बता सकेंगे कि उन्होंने चीन में एक ऐसा गार्डन देखा है, जिसे दुनिया के बहुत कम नेताओं ने देखा है.
लेकिन अमेरिका में इस समय किसी बड़ी डील की चर्चा नहीं हो रही. वहां सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप की इसी ‘सीक्रेट गार्डन’ यात्रा और उस भुनी हुई बतख की हो रही है, जो उन्हें डिनर में परोसी गई.

ट्रंप ने दावा किया, लेकिन चीन ने नहीं की पुष्टि

बीजिंग से लौटते समय पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? ट्रंप ने जवाब दिया कि दोनों देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौते हुए हैं. लेकिन ये कौन से समझौते हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया. अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री डीन एचेसन ने एक बार कहा था कि जब कोई अधिकारी कहता है कि बातचीत उपयोगी रही, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ हासिल नहीं हुआ. ट्रंप के इस दौरे पर भी अब यही बात लागू होती नजर आ रही है.

ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से 200 विमान खरीदने पर सहमत हुआ है. लेकिन चीन की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. इतना ही नहीं, बाजार को उम्मीद थी कि चीन 500 विमानों का ऑर्डर देगा. जब ऐसा नहीं हुआ तो बोइंग के शेयर भी गिर गए. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर का सोयाबीन और बीफ खरीदेगा. लेकिन विशेषज्ञ इसे 2020 की अधूरी अमेरिका-चीन डील जैसा ही आश्वासन मान रहे हैं, क्योंकि चीन पहले भी ऐसे वादे कर चुका है जिन्हें पूरा नहीं किया गया. इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिका से तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है. लेकिन इस पर भी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ.

रेयर अर्थ से लेकर ताइवान तक, हर मुद्दे पर दूरी

रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर भी ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत किसी ठोस डील में नहीं बदल सकी. हालांकि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश से जुड़े विवादों को कम करने के लिए नए व्यापारिक मंच और बोर्ड बनाने पर चर्चा जरूर की. दोनों देशों ने माना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए ताकि दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित न हो. लेकिन चीन ने साफ कहा कि ईरान पर हमला होना ही नहीं चाहिए था. यानी इस मुद्दे पर भी अमेरिका और चीन के विचार अलग-अलग रहे. शी जिनपिंग ने अगले तीन वर्षों के लिए स्थिर और रचनात्मक चीन-अमेरिका संबंधों का नया ढांचा प्रस्तावित किया. साथ ही सितंबर 2026 में उनकी अमेरिका यात्रा की योजना पर भी चर्चा हुई. लेकिन जिस बड़ी डील की उम्मीद लेकर ट्रंप बीजिंग गए थे, वो नहीं हो सकी. पूरा दौरा मौखिक आश्वासनों, भविष्य की संभावनाओं और राजनीतिक संदेशों तक सीमित रहा.

ताइवान पर ट्रंप की चुप्पी क्यों?

इस दौरे के बाद ट्रंप ताइवान के मुद्दे पर काफी दबाव में दिखाई दिए. अमेरिका पहले हमेशा ताइवान की सुरक्षा की बात करता रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने बंद कमरे में ट्रंप को ताइवान मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया. इसके बाद ट्रंप ने न तो सार्वजनिक तौर पर चीन को जवाब दिया और न ही अमेरिकी पत्रकारों के सवालों पर कुछ स्पष्ट कहा. इसे अमेरिका की सुपरपावर वाली छवि को नुकसान पहुंचने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका चीन के सामने नरम पड़ रहा है?

ये भी पढ़ें: जिनपिंग ने US को बताया पतनशील देश, तो ट्रंप भी हो गए सहमत; बाद में देने लगे सफाई

क्या ट्रंप का बीजिंग दौरा सिर्फ एक राजनीतिक शो था?

पूरे दौरे को देखें तो साफ दिखाई देता है कि बीजिंग में ट्रंप को शानदार स्वागत, शाही डिनर और विशेष सम्मान जरूर मिला, लेकिन ठोस नतीजों के नाम पर उनके पास दिखाने के लिए बहुत कम है. ना कोई बड़ा व्यापारिक समझौता, ना ईरान मुद्दे पर समर्थन, ना रेयर अर्थ पर डील और ना ही ताइवान पर मजबूत बयान. यानी ट्रंप का यह दौरा चमक-दमक वाला जरूर रहा, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों के लिए इससे कोई बड़ा परिणाम निकलता दिखाई नहीं दिया. 40 घंटे तक चली इस हाई-प्रोफाइल यात्रा के बाद अब दुनिया यही पूछ रही है कि क्या ट्रंप बीजिंग से सिर्फ तस्वीरें और यादें लेकर लौटे है?

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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