चीन से मिलने वाले गिफ्ट्स कूड़ेदार में क्यों फेंक गया अमेरिका? ट्रंप की बीजिंग यात्रा के बाद हो रही ड्रैगन की थू-थू

Donald Trump: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाई-प्रोफाइल मुलाकात के बाद अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन से रवाना होने से पहले पूरे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से मिले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ID कार्ड, बैज, पिन और गिफ्ट्स को एयर फोर्स वन के नीचे रखे कूड़ेदानों में फेंक दिया. बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई कैमरों के सामने हुई और इसे व्हाइट हाउस सिक्योरिटी तथा सीक्रेट सर्विस ने बेहद सख्ती के साथ लागू कराया. किसी भी अधिकारी या स्टाफ सदस्य को कोई छूट नहीं दी गई.

प्लेन में चीनी सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी

रिपोर्ट के अनुसार, स्टाफ और प्रेस को दिए गए सभी चीनी फोन भी विमान में चढ़ने से पहले फेंक दिए गए. यहां तक कि चीन में बनी किसी भी वस्तु को एयर फोर्स वन में ले जाने की अनुमति नहीं थी. अमेरिकी अधिकारियों के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को भी सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. वापसी की उड़ान के दौरान उन्हें विशेष फैराडे बैग में रखा गया ताकि किसी भी संभावित डिजिटल निगरानी या सिग्नल ट्रैकिंग से बचा जा सके. सूत्रों के मुताबिक, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले से तैयार किया गया काउंटर-इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल था, जिसे अमेरिका वर्षों से चीन और रूस जैसे देशों के दौरों के दौरान अपनाता रहा है.

ट्रंप का बयान भी चर्चा में

दौरे के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप से कैमरे पर चीन की जासूसी गतिविधियों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब भी काफी चर्चा में आ गया. ट्रंप ने कहा कि हमने इस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि हम भी उन पर जासूसी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे हम पर करते हैं. ट्रंप का ये बयान अब सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. कई विशेषज्ञ इसे अमेरिका-चीन संबंधों में गहरे अविश्वास का संकेत मान रहे हैं.

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एलन मस्क और जेनसेन हुआंग भी थे साथ

इस हाई-प्रोफाइल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में दुनिया के बड़े उद्योगपति भी शामिल थे. ट्रंप के साथ टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क तथा एनवीडिया के प्रमुख जेनसेन हुआंग भी बीजिंग पहुंचे थे. हालांकि वापसी के समय स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी डेलिगेशन चीन से जीरो चीनी सामान लेकर लौटा. ना कोई फोन, ना कोई पिन और ना ही कोई यादगार गिफ्ट विमान में दिखाई दिया.

तस्वीरों की मुस्कान के पीछे अविश्वास?

बीजिंग दौरे के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की कई दोस्ताना तस्वीरें सामने आईं. दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया, सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया और सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की तारीफ भी की.

लेकिन एयर फोर्स वन के नीचे दिखाई दिए इस सुरक्षा प्रोटोकॉल ने यह साफ कर दिया कि कूटनीतिक मुस्कान और वास्तविक रणनीतिक भरोसे के बीच अब भी बड़ी दूरी मौजूद है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और जासूसी को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है. ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल द्वारा चीन से मिले हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नष्ट करना सिर्फ सुरक्षा प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.

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कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि पूरी प्रक्रिया कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. यही वजह है कि यह मामला अब वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका है. वापसी के समय एयरपोर्ट पर दिखा सुरक्षा का सख्त रवैया कई लोगों के लिए यह संकेत था कि हाथ मिलाने वाली तस्वीरों के पीछे वॉशिंगटन अब भी बीजिंग को शक की नजर से देखता है.