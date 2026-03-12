Advertisement
3 घंटे में ईरानी एयरफोर्स खत्म, 90% मिसाइलें तबाह, 85% ड्रोन ढेर! ट्रंप ने 11 दिनों की जंग का पूरा हिसाब दुनिया के सामने रखा

3 घंटे में ईरानी एयरफोर्स खत्म, 90% मिसाइलें तबाह, 85% ड्रोन ढेर! ट्रंप ने 11 दिनों की जंग का पूरा हिसाब दुनिया के सामने रखा

Our military has virtually destroyed Iran In 11 Days War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स कुछ ही घंटों में खत्म कर दी गई, जबकि मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का बड़ा हिस्सा भी नष्ट कर दिया गया.

Mar 12, 2026, 08:12 AM IST
3 घंटे में ईरानी एयरफोर्स खत्म, 90% मिसाइलें तबाह, 85% ड्रोन ढेर! ट्रंप ने 11 दिनों की जंग का पूरा हिसाब दुनिया के सामने रखा

What did Iran lose in the 11-day war: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पिछले 11 दिनों में चलाए गए सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है. अमेरिका के केंटकी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम रक्षा ढांचे को नष्ट कर दिया है. उनके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है.

“ईरान की एयरफोर्स 3 घंटे में खत्म हो गई”

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि जैसे ही सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ, अमेरिकी सेना ने ईरान की एयरफोर्स को कुछ ही घंटों में निष्क्रिय कर दिया. उन्होंने कहा, “उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है. इसमें लगभग तीन घंटे लगे. अब उनके पास न रडार सिस्टम है और न ही एंटी-एयरक्राफ्ट उपकरण.” ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग 90 प्रतिशत तक घट गई है, जबकि ड्रोन सिस्टम को करीब 85 प्रतिशत नुकसान हुआ है.

ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रियों को भी बनाया निशाना

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना लगातार ईरान के उन कारखानों को निशाना बना रही है, जहां मिसाइल और ड्रोन बनाए जाते हैं. उनके अनुसार, “हम उन फैक्ट्रियों को भी तबाह कर रहे हैं जहां ये हथियार बनाए जाते हैं.” ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान को भविष्य में फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना है.

पहले ही दिन मारे गए खामनेई

इस 11 दिन की जंग में ईरान को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका उस समय लगा, जब देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई. बताया गया कि युद्ध के पहले ही दिन हुए हमलों में खामनेई और ईरान के कई शीर्ष सैन्य व राजनीतिक नेता मारे गए.  ईरान के इतिहास में यह पहली बार माना जा रहा है कि किसी सक्रिय सुप्रीम लीडर की युद्ध के दौरान मौत हुई हो.

“58 नौसैनिक जहाज भी तबाह कर दिए”

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में ईरान की नौसेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. उनके मुताबिक, 58 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए. कई माइन बिछाने वाले जहाज भी तबाह किए गए. ट्रंप का दावा है कि यह कार्रवाई समुद्री व्यापार और शिपिंग मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए की गई.

तेल की कीमतें कम करने के लिए बड़ा फैसला

ट्रंप ने यह भी बताया कि वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने दुनियाभर के पेट्रोलियम रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई है. ट्रंप के अनुसार इस कदम से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम होंगी और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी.

पुराने ऑपरेशन का भी किया जिक्र

अपने भाषण में ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किए गए कुछ बड़े ऑपरेशनों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में शामिल कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराया गया था. इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया और दावा किया कि इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया गया था.

