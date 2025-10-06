Advertisement
Video: मुझे क्रेडिट दो..., 24 साल बाद ट्रंप का बड़ा दावा- मैंने 9/11 हमले से एक साल पहले ओसामा बिन लादेन की दी थी चेतावनी

Donald Trump warn Laden one year before 9/11 attacks: पूरी दुनिया में हर जंग को रुकवाने की क्रेडिट खाने वाले ट्रंप ने अब लादेन पर खुद को क्रेडिट देने की बात कहकर बड़ा हल्ला मचा दिया है. असल में ट्र्रंप ने जो 24 बाद सनसनीखेज दावा किया है, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. आप भी देखें वीडियो और लादेन पर ट्रंप के दावे की जानें सच्चाई.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 06, 2025, 10:17 AM IST
Video: मुझे क्रेडिट दो..., 24 साल बाद ट्रंप का बड़ा दावा- मैंने 9/11 हमले से एक साल पहले ओसामा बिन लादेन की दी थी चेतावनी

Donald Trump Claim Laden about 9/11 attacks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9/11 हमलों को लेकर ओसामा बिन लादेन पर एक बहुत बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने अपने दावे में कहा है कि उन्होंने  एक साल पहले ही यानी 9/11 हमलों से पहले ओसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी. जिसके बाद उनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है. सबसे पहले आप देखें ट्रंप का लादेन पर दावे का वीडियो:-

मैंने लादेन की सूचना दी, मुझे क्रेडिट दो
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह वीडियो रविवार का है. जब ट्रंप वर्जीनिया के नॉरफ़ॉक में अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ पर भाषण दे रहे थे. अपने भाषण में ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से एक साल पहले ही 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दे दी थी लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी. ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने ओसामा बिन लादेन नाम के किसी व्यक्ति को देखा और मुझे वह पसंद नहीं आया, तभी उसके खतरनाक इरादे सभी को बता दिया था. लेकिन लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया. ट्रंप ने तंज कसते हुए इस मामले में कहा उन्हें इस मामले में क्रेडिट मिलनी चाहिए. क्योंकि कोई और नहीं देगा. यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुठ ट्रंप के समर्थक इसे उनकी दूरदर्शिता बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे महज राजनीतिक हथकंडा मान रहे हैं.

ओसामा बिन लादेन के बारे में ट्रंप ने क्या लिखा
डोनाल्ड ट्रंप संभवतः अपनी किताब 'द अमेरिका वी डिज़र्व' का ज़िक्र कर रहे थे, जो 2000 में प्रकाशित हुई थी. यानी 9/11 के घातक हमलों से एक साल पहले. किताब में ट्रंप ने ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा था; हालांकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या यह अमेरिकी सरकार को बिन लादेन के बारे में चेतावनी थी.अब इसमें क्या सच्चाई है. आधिकारिक बयान बाकी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

osama bin laden

