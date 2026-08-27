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ट्रंप का बड़ा दावा, जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन गंभीर रूप से घायल, ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं. जानें ट्रंप ने ईरान युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य और परमाणु हथियारों को लेकर क्या कहा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:59 AM IST
ट्रंप का बड़ा दावा, जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन गंभीर रूप से घायल, ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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