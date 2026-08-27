/ट्रंप का बड़ा दावा, जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन गंभीर रूप से घायल, ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्रंप के मुताबिक, खामेनेई की मौत नहीं हुई है, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल हैं. हालांकि, ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं किया है. उन्होंने यह टिप्पणी कंजरवेटिव ब्रॉडकास्टर ग्लेन बेक के साथ इंटरव्यू में की. यह बयान ऐसे समय आया है जब खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.
ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मोजतबा खामेनेई की मौत हुई है. उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेता को बहुत गंभीर चोटें आई हैं और उनके शरीर के बाएं हिस्से, जिसमें हाथ और पैर भी शामिल हैं, पर गंभीर असर हुआ है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह ट्रंप का दावा है और उन्होंने इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया है. दूसरी ओर, खामेनेई की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं.
ट्रंप ने कहा कि अगर खामेनेई जीवित नहीं हैं, तो ईरानी अधिकारी उनकी स्थिति को लेकर बेहद प्रभावी तरीके से स्थिति संभाल रहे हैं. उनका तर्क था कि ईरानी अधिकारी अब भी सर्वोच्च नेता से सलाह और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंजूरी लेने की बात करते हैं. इस बयान से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन में भी खामेनेई की वास्तविक स्थिति को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं है. उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने इन अटकलों को और बढ़ाया है.
ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जताई. उन्होंने कहा कि युद्ध 'काफी जल्द' समाप्त हो सकता है और अमेरिकी अभियान बड़ी जीत में बदल सकता है. हालांकि, उन्होंने संघर्ष खत्म होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई. ट्रंप ने अपने बयान में अमेरिकी सैन्य अभियान की सफलता का दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना और नौसेना ने शानदार प्रदर्शन किया है.
ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक रात में 22 नौकाओं को नष्ट किया गया. उनके मुताबिक, नाकाबंदी के दौरान कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और अमेरिकी नौसेना ने कार्रवाई की. ट्रंप ने इस अभियान को अमेरिकी सैन्य क्षमता की सफलता के तौर पर पेश किया. ऐसे सैन्य दावों को स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित किए जाने की जरूरत होती है.
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के कारण ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने विशेष रूप से ईरान की नौसेना और वायुसेना को नुकसान पहुंचने की बात कही. साथ ही उन्होंने आर्थिक दबाव, महंगाई और सैनिकों के वेतन से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया. ट्रंप का कहना है कि ईरान कमजोर स्थिति में पहुंच गया है और आने वाले समय में वहां परिस्थितियां बदल सकती हैं. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है.
होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ट्रंप ने कहा कि वहां से तेल की आवाजाही जारी है. उन्होंने दावा किया कि समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है और जलडमरूमध्य सक्रिय रूप से काम कर रहा है. ट्रंप के मुताबिक, एक दिन में करीब 10 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही हुई. हालांकि, होर्मुज की स्थिति को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों और घटनाक्रमों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है.
ट्रंप ने कहा कि इस पूरे संघर्ष का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है. उन्होंने इसे अमेरिका की कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया. उनके अनुसार, ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना को रोकना इस संघर्ष के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है. इसी वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लगातार प्रमुख मुद्दा बना हुआ है.
ईरान में सरकार विरोधी बड़े पैमाने के प्रदर्शनों को लेकर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों और स्नाइपर्स का सामना करना पड़ सकता है. उनके अनुसार, जब लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तब सड़कों पर उतरकर विरोध करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने इसे ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शनों की कमी का एक कारण बताया.
मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर फिलहाल अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. ट्रंप ने उनके जीवित होने और गंभीर रूप से घायल होने की बात कही है, जबकि स्वतंत्र रूप से उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में इस दावे को अंतिम तथ्य के तौर पर नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान मानकर देखना जरूरी है. दूसरी ओर, ईरान-अमेरिका संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं.