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ट्रंप बोले-'डील हो गई', ईरान बोला-'नहीं, अभी नहीं...', US के ऐलान पर तेहरान ने फिर बढ़ाया सस्पेंस

अगर सब कुछ सही रहा, तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव थोड़ा कम हो सकता है. दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों देश कुल 6 शर्तों पर समझौता के लिए तैयार हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:35 PM IST
ट्रंप बोले-'डील हो गई', ईरान बोला-'नहीं, अभी नहीं...', US के ऐलान पर तेहरान ने फिर बढ़ाया सस्पेंस
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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