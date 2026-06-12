US-Iran Deal: अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच रविवार (14 जून) को समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है. हालांकि, इसको लेक अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते पर तैयार है, तो दूसरी ओर तेहरान की ओर से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं.
दरअसल, एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार (11 जून) को जिस समझौते को लेकर दावा किया था, उसमें सीजफायर को 60 दिनों तक बढ़ाना, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत समेत कुल 6 शर्ते शामिल हैं.
नए मसौदे वाले समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लेबनान सहित अन्य सभी मोर्चों पर सीजफायर शुरू हो जाएगा.
समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा और 30 दिनों के भीतर जहाजों की आवाजाही सामान्य करने की कोशिश होगी.
सभी ईरानी बंदरगाहों से अमेरिका की नाकाबंदी हटेगी और तेहरान को प्रतिबंधों में राहत भी दी जाएगी.
इस समझौते के तहत ईरान भविष्य में परमाणु हथियार न हासिल करने की गारंटी देगा.
हालांकि, अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि इस समझौते में ईरान के फ्रीज अरबों डॉलर के फंड को जारी करना शामिल है या नहीं. यह ईरान की ओर से एक प्रमुख मांग रही है. हालांकि, ट्रंप के दावे के बाद ईरान की ओर से कहा गया कि समझौते का ड्राफ्ट काफी हद तक तैयार है, लेकिन अभी कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला है.
इस पूरे मामले पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने गुरुवार को सरकार न्यूज नेटवर्क SNN TV से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ समझौते का ड्राफ्ट काफी हद तक तैयार है, लेकिन उन्होंने बताया कि यह अभी पक्का नहीं है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान ने 'फेक न्यूज' को जो शर्तें बताई हैं, उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने जो कुछ भी कहा है- जिसमें डील को लेकर उनका कमज़ोर और शर्मनाक बयान भी शामिल है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है. इनके साथ डील करना बहुत ही बेईमानी भरा काम है.