रेड कार्पेट पर ट्रंप ने पुतिन के लिए बजाई तीन बार तालियां, लेकिन व्हाइट हाउस ने काट दिया वीडियो; क्यों छुपाया सच?

Trump claps for Putin: अमेरिका और रूस के रिश्तों के बीच एक अनोखा वाकया सामने आया है. अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कई बार तालियां बजाईं. यह दृश्य लाइव प्रसारण में तो दिखा, लेकिन व्हाइट हाउस ने जब इसका एडिटेड वर्ज़न सोशल मीडिया पर डाला तो तालियों वाला हिस्सा हटा दिया गया. अब इसे लेकर अमेरिकी राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय हलकों तक चर्चा तेज हो गई है.

व्हाइट हाउस ने क्यों हटाया तालियों वाला हिस्सा?

रूसी राष्ट्रपति पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की वॉन्टेड लिस्ट में शामिल हैं. उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और जबरन रूस भेजने जैसे युद्ध अपराधों का आरोप है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का उनके लिए तालियाँ बजाना हैरान करने वाला माना जा रहा है. रूस में जन्मे कोल्ड वॉर इतिहासकार सर्गेई रैडचेंको ने एक्स (ट्विटर) पर इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘माइंड-ब्लोन इमोजी’ पोस्ट किया और लिखा कि रूसियों को हमेशा अमेरिका से मान्यता चाहिए होती है और ट्रंप ने वह मान्यता दे दी.

पुतिन-ट्रंप की अलास्का बैठक

करीब तीन घंटे चली इस हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने ट्रंप के साथ एक अहम समझौता किया है. हालांकि, इस समझौते की शर्तें साफ नहीं की गईं. पुतिन ने यूक्रेन को नसीहत देते हुए कहा कि कीव के नेता इस प्रक्रिया में बाधा न डालें. उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका ने मिलकर एक साझा रास्ता खोजा है जिससे युद्ध खत्म हो सके.

पुतिन का बड़ा बयान और भविष्य का संकेत

पुतिन ने आगे कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है और रूस इसके लिए तैयार है, लेकिन युद्ध की जड़ कारणों को भी समझना होगा. उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात को "संरचनात्मक और उपयोगी" करार दिया और याद दिलाया कि अतीत में भी अमेरिका और रूस ने मिलकर साझा दुश्मनों को हराया है. इस मुलाकात और तालियों की घटना ने न सिर्फ दोनों देशों की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि दुनिया भर में कूटनीति और ताकत के नए समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.