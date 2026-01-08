अमेरिका से जंग के लिए कोलंबिया ने जैसे ही बांधा सिर पर 'कफन', ट्रंप के बदले सुर! राष्ट्रपति पेट्रो ने ‘फोन दांव’ से पूरा गेम पलट दिया?

President Petro clash with Trump over Venezuela: अमेरिका और कोलंबिया के बीच पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ते तनाव ने लैटिन अमेरिका में हालात को बेहद गंभीर बना दिया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की बयानबाजी इतनी तीखी हो गई थी कि मामला लगभग जंग जैसे माहौल तक पहुंच गया था. लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई एक फोन कॉल ने पूरा माहौल बदल दिया है. समझते हैं पूरी बात.

वेनेजुएला हमलों से शुरू हुआ ड्रामा

3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. ट्रंप ने इसे ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जीत बताया. लेकिन कोलंबिया के पेट्रो ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ये क्षेत्र की संप्रभुता पर हमला है. जिसके बाद ट्रंप भड़क गए. 5 जनवरी को ट्रंप ने कहा, "कोलंबिया बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी चला रहा है जो कोकीन बनाता और अमेरिका को बेचता है. वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा." मिलिट्री एक्शन पर बात करते हुए यह तक कह दिया था कि साउंड्स गुड टू मी. यानी ट्रंप जंग के लिए भी तैयार थे. इसके पहले भी पेट्रो पर लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए कई बार बाधा पहुंचाई ही थी. सितंबर 2025 में उनका वीजा रद्द कर दिया था, अक्टूबर में सैंक्शंस लगाए थे. वेनेजुएला की घटना के बाद से ट्रंप आग उगल रहे थे.

जंग जैसे हालात, फिर आई 35 मिनट का 'फोन दांव' से गेम पलटा

जिसके जवाब में पेट्रो ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी थी कि अगर “आप किसानों पर बम गिराएंगे, तो हजारों गुरिल्ला दोबारा पहाड़ों में लौट जाएंगे.” हमारे देश की जनता भड़क जाएगी. हम हथियार उठाने पर विवश हो जाएंगे. पेट्रो का यह बयान तब आया था जब ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया और कोलंबिया पर भी सख्त रुख अपनाने की धमकी दी थी. कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं थे और ट्रंप को जवाब देने के लिए रविवार को 30,000 सैनिक वेनेजुएला की सीमा पर तैनात कर दिए थे. पेट्रो लगातार खुलकर कह रहे थे कि “अगर आप मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, तो जनता का जगुआर जाग जाएगा.” मतलब जनता का विद्रोह होगा. इस बयान के बाद पूरे कोलंबिया में प्रदर्शन हुए, लाखों लोग सड़कों पर उतरे. पेट्रो, जो खुद पूर्व गुरिल्ला फाइटर हैं उन्होंने कहा ही था कि जरूरत पड़ी तो हथियार उठा लेंगे. ये स्टैंड देखकर लगा कि कोलंबिया जंग के लिए तैयार है . जिसके बाद दोनों देशों के बीच स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कोलंबिया ने सीमाओं पर सैन्य तैयारी बढ़ा दिया गया. माहौल तनावपूर्ण था और दोनों देशों के बीच रिश्ते टूटने की कगार पर दिख रहे थे.

पेट्रो की ‘फोन चाल’ ने बदला पूरा खेल

ऐसे माहौल में सोमवार को पेट्रो ने ट्रंप को फोन किया. Times of India में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 35 मिनट की इस कॉल में पेट्रो ने ड्रग्स विवाद, कोलंबिया की स्थिति और हालिया गलतफहमियों पर अपनी बात रखी. फोन कॉल के बाद ट्रंप का रुख तुरंत बदल गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा: “कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का कॉल और उनका टोन मुझे अच्छा लगा. हम जल्द मिलेंगे.” ट्रंप ने यह भी बताया कि मीटिंग की तैयारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और कोलंबिया के विदेश मंत्री के बीच शुरू हो चुकी है. यह मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी. इस कॉल के बाद कोलंबियाई सरकार ने बयान जारी कर इसे “अच्छी और सकारात्मक बातचीत” बताया, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब धीरे-धीरे कम हो सकता है.

ट्रंप का तेवर क्यों बदला?

विशेषज्ञों के अनुसार, पेट्रो की सख्ती ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, फिर फोन से तनाव कम हुआ. मीटिंग में ड्रग्स, सुरक्षा और रिश्तों पर चर्चा होगी. कोलंबिया के लिए अमेरिका से अच्छे रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन ड्रग्स का मुद्दा पुराना है. विशेषज्ञ कहते हैं कि ये लैटिन अमेरिका में अमेरिकी नीति के लिए टेस्ट केस है .