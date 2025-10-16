दुनिया में एक और जंग! ट्रंप ने CIA को ऑपरेशन की दी मंजूरी, सीरिया- इराक, लीबिया के बाद अब इस देश में होगा तख्तापलट?

Advertisement
Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 16, 2025, 09:11 AM IST
Maduro says no to regime change: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA को गुप्त ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी. जिसके बाद मादुरो ने CIA पर तख्तापलट का आरोप लगाया है. कोलंबिया के पेट्रो ने युद्ध की चेतावनी दी देते हुए खुद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव से अलग कर लिया है, लैटिन अमेरिका में भयंकर तनाव फैल गया है. क्या ये नई जंग की शुरुआत है? जानें पूरी खबर.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए को ऑपरेशन की मंजूरी दी है. ट्रंप ने 15 अक्टूबर 2025 को ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कबूल किया कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह क्लासिफाइड डायरेक्टिव है, जो CIA को वेनेजुएला और कैरेबियन में घातक हमले करने की ताकत देती है. ट्रंप ने वैसे तो इस मिशन के पीछे ड्रग्स रोकने और कैदियों की घुसपैठ रोकने का हवाला दिया. लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे सीआईए का तख्तापलट प्लान  बताया है और और शांति की अपील की है. उधर कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो ने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है. जिसके बाद दुनिया में एक और जंग की तैयारी हो चुकी है. जानें पूरा मामला.

ट्रंप का सनसनीखेज खुलासा, CIA को खुली छूट
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए को विशेष ऑपरेशन की मंजूरी देने के पीछे वजह भी बताई है. ट्रंप ने कहा, "मैंने दो वजहों से यह फैसला लिया.पहला, वेनेजुएला ने अपनी जेलें खाली करके अमेरिका भेज‌ दिया है. हजारों कैदी और मानसिक रूप से बीमार लोग सीमा पार करके आ गए हैं. जिससे अमेरिका में कोहराम मच रहा है. दूसरा, वहां से आने वाले ड्रग्स ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है. 

एक जहाज नष्ट करने से बचती हैं 25,000 अमेरिकी जिंदगियां 
ट्रंप ने इसके साथ ही समुद्री हमलों का भी जिक्र किया, जहां हाल ही में 5 नावें डुबो दी गईं, 27 लोग मारे गए. अब फोकस 'लैंड स्ट्राइक्स' पर है. उन्होंने कहा, "हम समुद्र को कंट्रोल में ला चुके हैं, अब जमीन पर उतरेंगे. हर नाव जो डुबोते हैं, 25,000 अमेरिकी जिंदगियां बचती हैं." लेकिन जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या CIA को मादुरो को 'टेक आउट' करने का हक है? ट्रंप ने हंसते हुए टाल दिया, ये सवाल ही बेतुका है. कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह मादुरो पर दबाव बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, जिसमें $50 मिलियन का इनाम भी शामिल है.

मादुरो का जोरदार जवाब- कोई तख्तापलट नहीं चलेगा
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप के बयान पर तीखा प्रहार किया. कराकास में एक मीटिंग के दौरान मादुरो ने चिल्लाकर कहा, "नो टू रिजीम चेंज! यह अफगानिस्तान, इराक, लीबिया जैसी नाकाम जंगों की याद दिलाता है. सीआईए के तख्तापलटों से बचना होगा, जैसे अर्जेंटीना में 30,000 लोग गायब हो गए थे." मादुरो ने शांति की अपील की, "लिसन टू मी, नो वॉर, यस पीस!"  वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने टेलीग्राम पर बयान जारी किया. इसमें कहा गया, "हम अमेरिकी राष्ट्रपति के जंगी बयानों को खारिज करते हैं. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने वेनेजुएला की शांति के खिलाफ ऑपरेशन को मंजूरी दी. यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है." गिल ने चेतावनी दी कि यह तेल संसाधनों पर कब्जे की साजिश है. वेनेजुएला ने CELAC (लैटिन अमेरिकी देशों का समूह) में शिकायत दर्ज की और कल UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएगा. मादुरो सरकार इसे 'पीस जोन' घोषित कैरेबियन में आक्रमण मान रही है. 

कोलंबिया ने रखी दूरी, युद्ध की आशंका जताई
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने इस मामले में साफ स्टैंड लिया. प्यूर्टो एसिस में एक पब्लिक इवेंट के दौरान पेट्रो ने कहा, "मैं वेनेजुएला सरकार का फैन नहीं हूं, लेकिन अगर वहां मिसाइलें गिरने लगें या सीआईए एजेंट जमीन पर उतरें, तो कोलंबिया पर क्या असर पड़ेगा? यह UN ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन के खिलाफ होगा." पेट्रो ने चेतावनी दी कि अमेरिकी मरीन्स या मिसाइल अटैक से बेकसूर लोग मरेंगे, जो ड्रग चेन का हिस्सा भी न हों. पेट्रो ने वेनेजुएला को मान्यता न देने की बात दोहराई, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है.

