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'जैसा वो कहते हैं, मैं वैसा करता हूं...', प्लेन बदलने की बात ट्रंप ने कबूली, बोले- मैं सबसे अहम राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला है कि उन्होंने तुर्किये में हुए एक समिट के दौरान अपना प्लेन बदला था. ऐसा करने के लिए उन्हें सीक्रेट सर्विसेज ने कहा था. ट्रंप ने कहा कि उन्हें अकसर धमकियां मिलती रहती हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 12, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:06 AM IST
'जैसा वो कहते हैं, मैं वैसा करता हूं...', प्लेन बदलने की बात ट्रंप ने कबूली, बोले- मैं सबसे अहम राष्ट्रपति

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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