ट्रंप के काफिले ने रोकी मैक्रों की गाड़ी, रास्ता खुलवाने के लिए सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को खड़का दिया फोन

Macron Stopped by New York Cops: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में शामिल होने के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दूतावास लौट रहे थे. तभी उन्हें न्यूयॉर्क पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को रास्ता देने के लिए रोक दिया. ट्रंप के गुजरने के लिए सभी सड़कें बंद कर दी गई थीं, जिससे मैक्रों न्यूयॉर्क की सड़कों पर फंसे रह गए. इसके बाद मैक्रों सड़क पर उतर गए और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात करने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

New York'ta, Trump’ın konvoyu için yolları kapatan polis, Macron’un aracını da durdurdu. Add Zee News as a Preferred Source Araçtan inen Macron, Trump’ı arayarak esprili bir dille yolu açmasını istedi.

pic.twitter.com/4UzFu18ZdP — Solcu Gazete (@solcugazete60) September 23, 2025

क्या है पूरा मामला?

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से निकलने के बाद, मैक्रों का काफिला न्यूयॉर्क शहर में 934 फिफ्थ एवेन्यू स्थित फ्रांसीसी दूतावास की ओर बढ़ रहा था. दोनों के बीच की दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर है. इसी दौरान, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) के अधिकारियों ने मैक्रों के काफिले को रोक दिया, क्योंकि उस इलाके की सभी सड़कें बंद थीं. सड़क बंद होने की वजह कोई प्रदर्शन या विरोध नहीं था, बल्कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण हुआ.

यह भी पढ़ें: Italy Flood: इटली में बाढ़ का कहर, कई शहर पानी-पानी, बिजली और रेल सेवाओं पर पड़ा असर

गुजर रहा था ट्रंप का काफिला

दरअसल, ट्रंप का राष्ट्रपति काफिला उस इलाके से गुजर रहा था, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क पुलिस (NYPD) ने फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले को रोक दिया. मैक्रों की गाड़ी रोकने के बाद, न्यूयॉर्क पुलिस का एक अधिकारी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पास गया जिसका वीडियो भी सामने आया है. अधिकारी ने मैक्रों से कहा, "माफ कीजिए, राष्ट्रपति महोदय, मुझे खेद है. अभी सब कुछ बंद है," और इशारा करके बताया कि ट्रंप का काफिला गुजर रहा है.

यह भी पढ़ें: इन 6 देशों के पास नहीं है आर्मी, एक के पास तो अपनी पुलिस भी नहीं... फिर कैसे करते हैं अपना बचाव?

मैक्रों ने ट्रेंप को खड़का दिया फोन

मैक्रों ने तुरंत अपना फोन निकाला और ट्रंप को कॉल करके अपनी गाड़ी रुकने की अजीबोगरीब स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने ट्रंप से हंसते हुए कहा, "आप कैसे हैं? अंदाजा लगाइए, मैं अभी सड़क पर इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद है." उन्होंने मजाक में ट्रंप से 'रास्ता साफ़ करने' के लिए भी कहा. ट्रंप ने मैक्रों को क्या जवाब दिया, यह सामने नहीं आया है, लेकिन सड़क पर कई मिनटों तक जाम लगा रहा. इसके बाद जब पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खोला गया, तो मैक्रों और उनके साथ आए लोग सड़क पर पैदल ही चलने लगे. इस दौरान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने वहां टहल रहे लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.