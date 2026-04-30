पहले गन वाली फोटो, अब बोले-‘तूफान आ रहा है', सीजफायर से इनकार के बीच ट्रंप की पोस्ट ने बढ़ाई टेंशन

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन वाली फोटो के बाद एक और पोस्ट कर दी है. इस बार उन्होंने कहा कि 'तूफान आ रहा है'. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक AI से बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा,'तूफान आने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता.'

डोनाल्ड ट्रंप की यह लाइन लोगों को मशहूर टीवी शो 'Game of Thrones' के डायलॉग 'Winter is coming' की याद दिलाती है, जो आने वाले खतरे का संकेत देता था. हालांकि, ट्रंप का यह पोस्ट सीधे उस शो से प्रेरित है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसके समय और शब्दों ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है.

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'अब और अच्छा आदमी नहीं'

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम का कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो वाशिंगटन और भी सख्त रुख अपनाएगा. यह बयान क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक गतिरोध के चरम पर है. ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं और नारा लिखा है 'अब और अच्छा आदमी नहीं'.

ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट

असल में, यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना की कमांड CENTCOM ने ईरान पर छोटे लेकिन तेज हमलों की एक योजना तैयार की है. इन हमलों में ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है.

CENTCOM के प्रमुख से ट्रंप को मिली ब्रीफिंग

बताया जा रहा है कि ट्रंप को इस योजना पर गुरुवार को CENTCOM के प्रमुख से ब्रीफिंग मिलने वाली है. इसके अलावा, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी हटाने से भी इनकार कर दिया है, जब तक कि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान लेता, खासकर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर. रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि ट्रंप ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं. उनका मानना है कि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा और उसे मजबूर करना होगा कि वह 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन बंद करे.