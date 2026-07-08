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इस NATO सहयोगी देश के साथ अमेरिका ने तोड़े रिश्ते, अब नहीं करेंगे बिजनेस; ट्रंप ने चिढ़कर बताया खराब साझेदार

US Cutting Business Ties With NATO Alliance: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगी एक देश के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है. ईरान के साथ संघर्ष के बीच पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में और तनाव आ गया था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:07 PM IST
इस NATO सहयोगी देश के साथ अमेरिका ने तोड़े रिश्ते, अब नहीं करेंगे बिजनेस; ट्रंप ने चिढ़कर बताया खराब साझेदार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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