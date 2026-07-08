/इस NATO सहयोगी देश के साथ अमेरिका ने तोड़े रिश्ते, अब नहीं करेंगे बिजनेस; ट्रंप ने चिढ़कर बताया खराब साझेदार

ट्रंप ने मुड़कर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से भी स्पष्ट कहा कि वह स्पेन के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहते. बेसेंट ने भी इसका जवाब जी सर बोलकर दिया. ट्रंप ने स्पेन को लेकर आगे कहा,' उनसे बात भी मत करो. वे निकम्मे हैं. वे बुरे लोग हैं. वे हमसे काफी पैसा कमाते हैं और हम देखेंगे कि वे अब बेहद कम पैसे कमाएंगे. मैं उनसे कोई बिजनेस नहीं करना चाहता.' ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब स्पेन ने NATO के नए टारगेट को खारिज कर दिया है. इसके तहत GDP का 5 प्रतिशत हिस्सा डिफेंस पर खर्च करना है.