अमेरिका ने अपनी 'संप्रभुता' खो दी...जोहरान ममदानी की जीत पर भड़के ट्रंप, स्टेज पर लगे नाचने; बोले- अब हम संभालेंगे; देखें वीडियो

New York mayor Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क सिटी में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से पूरी दुनिया में हंगामा मच गया. 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मामदानी ने धमाकेदार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया. वो शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर बन गए हैं. एंड्र्यू क्यूमो और कर्टिस स्लिवा को पीछे छोड़ते हुए मामदानी ने करीब 9 पॉइंट्स से फतह की. युवा वोटर्स ने उनका जमकर साथ दिया, खासकर 45 साल से कम उम्र वाले लोग तो उनके साथ थे. उनकी कैंपेन ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई, वॉलंटियर्स की फौज खड़ी की.

ट्रंप का गुस्सा फूटा: 'संप्रभुता' चली गई, न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट हो जाएगा

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मियामी के अमेरिका बिजनेस फोरम में बोलते हुए ममदानी की जीत पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक साल पहले अपनी जीत से अमेरिका ने संप्रभुता वापस पाई थी, लेकिन "न्यूयॉर्क में रात भर में थोड़ी संप्रभुता खो दी." ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट करार दिया और चेतावनी दी कि शहर अब कम्युनिज्म की राह पर चलेगा. हम इसे संभाल लेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन कैसे? कोई डिटेल नहीं दी.

सीरियस स्पीच के बीच ट्रंप का डांस

मजेदार ट्विस्ट तब आया जब मियामी के केसेया सेंटर में जहां बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और पॉलिटिशियन्स मौजूद थे, वहां ट्रंप ममदानी पर बोलते बोलते नाचने लगे. ट्रंप का सिग्नेचर डांस मूव्स डांस देखकर हर कोई उनके डांस में शामिल होगा. जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हो गया. ये इवेंट ट्रंप की चुनावी जीत का पहला एनिवर्सरी पर था. रियलिटी शो ऑफ ईयर इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की हार पर भी ट्रंप ने बात की और कहा "कम्यूनिकेशन की कमी से सपोर्ट खोया."

मामदानी का पलटवार: 'ट्रंप से न्यूयॉर्कर्स को बचाएंगे'

मामदानी ने जीत के बाद बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि ट्रंप से न्यूयॉर्कर्स को बचाएंगे, कैंपेन में मामदानी ने ट्रंप की पॉलिसी को आर्थिक नाइटमेयर बताया था. तभी तो मामदानी ने कहा, "हमने एक पॉलिटिकल डायनेस्टी को गिरा दिया."