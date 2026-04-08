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Hindi Newsदुनियाखत्म होने वाली है ट्रंप की डेडलाइन, ईरान की ओर उड़े अमेरिकी B-52 बॉम्बर, क्या तेहरान बन जाएगा मलबे का ढेर?

खत्म होने वाली है ट्रंप की डेडलाइन, ईरान की ओर उड़े अमेरिकी B-52 बॉम्बर, क्या तेहरान बन जाएगा 'मलबे' का ढेर?

US-Iran War Latest News in Hindi: होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान सभ्यता को नष्ट कर देने की ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली है. इससे पहले ब्रिटेन में बने अमेरिका के सैन्य अड्डों से अमेरिका के विनाशकारी B-52 बॉम्बर ईरान की ओर उड़ चले हैं. इन विमानों के उड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से ईरान में लोग खौफजदा हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:58 AM IST
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खत्म होने वाली है ट्रंप की डेडलाइन, ईरान की ओर उड़े अमेरिकी B-52 बॉम्बर, क्या तेहरान बन जाएगा 'मलबे' का ढेर?

US B-52 Bomber Takes Off from Britain: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दिए गए अल्टीमेटम की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर ब्रिटेन में बने सैन्य अड्डों से खाड़ी के लिए उड़ान भर चुके हैं. सोशल मीडिया एक्स पर रॉयल एयर फोर्स के फेयरफोर्ड एयरबेस से इस तरह के कई विमानों के उड़ान भरने के वीडियो वायरल हुए. जबकि, कुछ अन्य विमान ईंधन भरकर टैकरमैक पर तैयार खड़े थे. माना जा रहा है कि वे ट्रंप की डेडलाइन से पहले हमले लिए ईरान पहुंच सकते हैं. 

ब्रिटिश सैन्य अड्डों से उड़े B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर

मीडिया प्रोफेशनल एरिक डॉघर्टी ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी वायुसेना के B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर ब्रिटेन से अभी-अभी उड़ान भर चुके हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की 6 बजे की डेडलाइन तक ईरान तक पहुंच सकते हैं. इसके बाद वे वहां पर भारी तबाही मचा सकते हैं.' 

अमेरिकी बॉम्बर के यूके से उड़ान भरने की यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो डेडलाइन के बाद ईरानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी. उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान की नाकाबंदी जारी रही वह उसके अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है. 

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यूएस-इजरायल ने रातभर बरसाया कहर!

इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि वह खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को अपना निशाना बनाएगा, जिसे संघर्ष और ज्यादा गंभीर हो सकता है. उधर ट्रंप की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही दोनों ओर से हमलों की तीव्रता बढ़ गई है. यूएस-इजरायल की सेनाओं ने ईरान के पुलों, परिवहन मार्गों, एक हवाई अड्डे और एक पेट्रोकेमिकल सुविधा पर हमले कए हैं. दोनों ने मिलकर खार्ग द्वीप पर भी हमले किए हैं, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है. 

'डेडलाइन 2 सप्ताह बढ़ा दो', शहबाज की ट्रंप से अपील

ईरान ने भी इजरायल, बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत पर रात में कई मिसाइल-ड्रोन हमले किए हैं. उसने खाड़ी में एक जहाज और सऊदी अरब के एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर नए हमलों का दावा भी किया है. हमलों के बावजूद दोनों पक्षों में बैकचैनल बातचीत की कोशिश भी होती रही. दोनों पक्षों में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी डेडलाइन 2 सप्ताह आगे बढ़ाने का आग्रह किया है. ट्रंप ने कहा है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस पर कोई ठोस आश्वासन देने से इनकार कर दिया.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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