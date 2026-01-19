खुल गया काला सच... 60 Minutes शो को रोकने में ट्रंप प्रशासन का हाथ; डिपोर्टेशन के नाम पर भेजते थे साल्वाडोर की कुख्यात जेल

60 minutes report aired: 60 मिनट्स शो ने रविवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासियों के डिपोर्टेशन पर अपनी रिपोर्ट प्रसारित की है. यह वही कहानी है जिसे एक महीने पहले अचानक शो से हटा दिया गया था. इस कदम ने नेटवर्क के अंदर राजनीतिक दबाव और बहस को सबके सामने लाने का काम किया था. रिपोर्टर शेरिन अल्फोंसी ने इस बार अपनी कहानी में उस विवाद का कोई जिक्र नहीं किया था.

अल्फोंसी की रिपोर्ट उन प्रवासियों पर केंद्रित थी जिन्हें एल साल्वाडोर की कुख्यात टेरर कन्फाइनमेंट सेंटर जेल भेजा गया था. दिसंबर 21 को यह कहानी CBS के संपादक-इन-चीफ बारी वीस के आदेश पर शो से हटा दी गई थी. अल्फोंसी ने कहा कि यह फैसला संपादकीय नहीं, राजनीतिक था. वीस का तर्क था कि कहानी में प्रशासन का दृष्टिकोण सही रूप से नहीं दिखाया गया और यह पहले से उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुरूप नहीं थी.

रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी का कैमरे पर साक्षात्कार शामिल नहीं था. हालांकि, व्हाइट हाउस और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के बयान शामिल किए गए. अल्फोंसी ने कहा कि नवंबर से 60 मिनट्स ने कई बार अधिकारियों से ऑन-कैमरा साक्षात्कार की कोशिश की है. लेकिन प्रशासन ने इन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था. उनका कहना था कि यह रणनीति कहानी को दबाने का एक तरीका था.

CBS ने बयान में कहा कि नेतृत्व हमेशा इस रिपोर्ट को प्रसारित करने के लिए तैयार था. रविवार को दर्शकों ने इसे देखा, साथ ही बाकी जरूरी कहानियां भी प्रसारित की गई हैं. अल्फोंसी की रिपोर्ट शो की दूसरी कहानी थी, जबकि मुख्य कहानी मिनियापोलिस में आई सी ई प्रवर्तन और उसके खिलाफ विरोध पर थी. दिसंबर में कहानी हटाए जाने का निर्णय आलोचकों के लिए विवाद का कारण बन गया था.

रिपोर्ट ऑनलाइन गलती से उपलब्ध हो गई थी, जिससे लोग देख सके कि क्या हटाया गया था. प्रसारित कहानी में राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रवक्ता के क्लिप भी शामिल थे. अल्फोंसी ने कहानी के अंत में प्रशासन की टिप्पणियां और विवरण जोड़े. रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि मीडिया और प्रशासन के बीच संबंध समय के साथ बदल रहे हैं और 60 Minutes ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया है.

