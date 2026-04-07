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Hindi Newsदुनियाआज की रात ईरान खत्म..., तेहरान को ट्रंप की सीधी धमकी; कहा- मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब यही होगा

'आज की रात ईरान खत्म...', तेहरान को ट्रंप की सीधी धमकी; कहा- मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब यही होगा

ट्रंप की ओर से ईरान की दी गई डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है. अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के कई रेलवे ब्रिज, सड़कों और पुलों को उड़ा दिया गया है. अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कहा कि वह हर एक हमले का जवाब देगा. इस बीच ट्रंप ने ईरान सीधी धमकी दी है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:09 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

Donald Trump Threat to Iran: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत रविवार को ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था. इसकी समयसीमा मंगलवार को समाप्त होने जा रही है. इस मियाद के पूरा होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं. 

दरअसल, अमेरिका ने ईरान के रेलवे ब्रिजों को और सड़कों एवं पुलों को निशाना बनाया है, जिसके बाद ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जिसको कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. 

ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. हालांकि, अब जब हमारे यहां 'पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन' हो गया है, जहां अलग, अधिक समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है; कौन जाने? हमें आज रात पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. 47 सालों की जबरदस्ती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा. ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो!

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(यह भी पढ़ें: आज है कयामत का दिन? ईरान पर ट्रंप की चेतावनी के बाद आसमान में उड़ने लगा डूम्सडे प्लेन)

बातचीत के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम 

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति गत रविवार (05 अप्रैल) को ट्रंप ने ईरान को कुल 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान के पास वक्त है और वह समझौता कर सकता है. इधर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमें उम्मीद है ईरान अमरिका की बात मानेगा और रात आठ बजे के पहले समझौते पर बात बनेगी. 

(यह भी पढ़ें: मैं भी दे दूंगा अपनी कुर्बानी...प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान का पैगाम- 1.4 करोड़ ईरानी मुल्‍क के लिए शहादत देने को तैयार)

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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