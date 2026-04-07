'आज की रात ईरान खत्म...', तेहरान को ट्रंप की सीधी धमकी; कहा- मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब यही होगा

ट्रंप की ओर से ईरान की दी गई डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है. अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के कई रेलवे ब्रिज, सड़कों और पुलों को उड़ा दिया गया है. अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कहा कि वह हर एक हमले का जवाब देगा. इस बीच ट्रंप ने ईरान सीधी धमकी दी है.
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Donald Trump Threat to Iran: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत रविवार को ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था. इसकी समयसीमा मंगलवार को समाप्त होने जा रही है. इस मियाद के पूरा होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं.
दरअसल, अमेरिका ने ईरान के रेलवे ब्रिजों को और सड़कों एवं पुलों को निशाना बनाया है, जिसके बाद ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जिसको कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. हालांकि, अब जब हमारे यहां 'पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन' हो गया है, जहां अलग, अधिक समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है; कौन जाने? हमें आज रात पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. 47 सालों की जबरदस्ती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा. ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो!
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गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति गत रविवार (05 अप्रैल) को ट्रंप ने ईरान को कुल 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान के पास वक्त है और वह समझौता कर सकता है. इधर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमें उम्मीद है ईरान अमरिका की बात मानेगा और रात आठ बजे के पहले समझौते पर बात बनेगी.
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