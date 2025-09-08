हर कोई चाहता है... ट्रंप ने हमास के लिए खींची लक्ष्मण रेखा, गाजा में अब क्या होगा?

Trump draws redlines for Hamas: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए 48 बंधकों को फौरन छोड़ने का फरमान सुनाया है जो अभी भी उसकी कैद में हैं. ट्रुथ सोशल पर तीखे शब्दों भरी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने उनकी शर्तें मान ली हैं और अब समय आ गया है कि हमास भी उन्हें स्वीकार करे. ट्रंप ने कहा कि हमास को अंजाम भुगतने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है.

आखिरी चेतावनी वरना!

ट्रंप ने अपने संदेश को हमास के लिए अंतिम चेतावनी बताते हुए कहा, 'अब ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, बस अंत होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सारे बंधक घर लौट आएं. हर कोई चाहता है कि यह युद्ध समाप्त हो. इज़राइलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं. अब हमास के लिए भी स्वीकार करने का समय आ गया है. यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब ऐसी कोई चेतावनी नहीं होगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'

20 बंधकों के जीवित होने की उम्मीद और हमास का बयान

टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा में 48 बंधकों में से लगभग 20 के अभी भी जीवित होने की संभावना है. टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बताया कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद, हमास ने एक सावधानीपूर्वक लिखे गए बयान में कहा कि वह युद्ध समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा, गाजा पट्टी से पूरी तरह सैनिकों की वापसी और गाजा पट्टी को चलाने के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनियों की एक समिति के गठन के बदले में सभी कैदियों की रिहाई पर चर्चा करने के लिए तुरंत बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार है. हमास ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करता है जो हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के प्रयासों में मदद करे.'

बातचीत जारी

टाइम्स ऑफ इज़राइल ने कहा कि बयान में पुष्टि की गई है कि उसे अमेरिकी की ओर से सीजफायर के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं. हमारी मांगों के अनुरूप एक व्यापक समझौते में बदलने के लिए हम मध्यस्थों के साथ लगातार संपर्क में है.' गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर की इजरायल यात्रा के समापन के कुछ ही समय बाद आई है, जहां उन्होंने इजरायल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर के साथ हालात का जायजा किया.

वहीं अमेरिकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, सेंटकॉम 'मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया के 20 देशों और उनके आसपास के रणनीतिक जलमार्गों में अमेरिकी हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है. इजरायली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) के अपने एक आधिकारिक बयान में कहा वर्तमान परिचालन स्थिति और आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई है और एडमिरल कूपर ने गाजा पट्टी के आसपास का दौरा किया. एडमिरल कूपर की यात्रा के दौरान IDF और अमेरिकी सेना के बीच सहयोग बढ़ाने, दूरस्थ दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्र की चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए जारी संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर फोकस किया गया. (ANI)