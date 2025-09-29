ट्रंप का एक और टैरिफ बम, अब विदेशी फिल्मों पर लगाया 100% टैक्स, बोले- हमारी इंडस्ट्री को चुरा लिया

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ दिया है. अब उन्होंने विदेशी फिल्मों पर 100 फीसद टैरिफ लगाने की बात कही है. सोमवार को उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ से एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएगा. अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को 'विदेशी देशों' ने चुरा लिया है. हमारा फिल्में बनाने का कारोबार अमेरिका से चुरा लिया गया है, बिलकुल वैसा ही जैसे बच्चे से कैंडी चुराई जाए.'

ट्रंप ने इस तरह के भारी टैरिफ का विचार पहली बार मई में जाहिर किया था लेकिन तब उन्होंने विस्तार से नहीं बताया था कि इसका हॉलीवुड स्टूडियो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा. घोषणा के बाद मनोरंजन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. नेटफ्लिक्स के शेयर 1.4% और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयर 0.6% गिर गए. दूसरी तरफ ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी बढ़ रहा है.

ट्रंप ने फिल्मों पर क्यों लगाया टैरिफ?

ट्रंप ने इसे अन्य देशों के जरिए एक मिली-जुली कोशिश और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया और कहा कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसमें संदेश और प्रचार भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म निर्माण अमेरिका में वापस लाना जरूरी है. हम चाहते हैं कि फिल्में फिर से अमेरिका में बनें और जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उनका मकसद समान अवसर बनाना, स्टूडियो को अमेरिका में ही प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित करना है.

'हॉलीवुड के लिए खतरा साबित होगी नीति'

हालांकि ट्रंप के इस फैसले को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने चिंता जताई है कि यह नीति हॉलीवुड के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. डिजनी, पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स जैसे बड़े स्टूडियो अक्सर लागत कम करने के लिए विदेशों में शूटिंग करते हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम उन कंपनियों पर और दबाव डाल सकता है जो महामारी से उबर रही हैं.