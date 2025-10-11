Advertisement
चीन पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बम, लगाया 100% टैरिफ, बातचीत खत्म करने की दी धमकी

US Tariff on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने अब चीन पर 100 फीसद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. साथ ही शी जिनपिंग के साथ बातचीत भी खत्म करने का आरोप लगाया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:35 AM IST
Trump Tariff on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी दी. फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 30% अमेरिकी टैरिफ लगाया जा रहा है, जो ट्रंप के पिछले फैसलों का हिस्सा है. इससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) फिर से भड़क गया है. 

चीन ने अमेरिका पर जो 10 फीसद का बदले का टैक्स लगाया है, उसी के जवाब में अब ट्रंप ने नया व्यापार युद्ध छेड़ दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान किया और कहा कि वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात रद्द भी कर सकते हैं. यह टैक्स 1 नवंबर से लागू होगा. ट्रंप ने कहा कि यह कदम चीन की 'बहुत आक्रामक' नीतियों के जवाब में उठाया गया है.

1 नवंबर से होगा लागू

ट्रंप ने कहा कि यह अतिरिक्त टैक्स और अमेरिका की ओर से 'सभी अहम सॉफ़्टवेयर' पर निर्यात पाबंदियां (export controls) 1 नवंबर से लागू होंगी. उन्होंने बताया कि यह कदम चीन के "बेहद आक्रामक रवैये" के जवाब में उठाया गया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,'यह यकीन करना मुश्किल है कि चीन ऐसा कदम उठा सकता है, लेकिन उन्होंने किया और अब इतिहास खुद बोलेगा.'

कुछ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं

ट्रंप ने कहा कि चीन का यह रवैया समझ से बाहर है,वे बहुत शत्रुतापूर्ण होते जा रहे हैं. कुछ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने अमेरिका से संपर्क कर चीन की व्यापारिक नीतियों पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि चीन छल से इंतजार कर रहा था, जबकि पिछले छह महीनों से दोनों देशों के रिश्ते ठीक चल रहे थे. खासकर TikTok को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की कोशिशों के दौरान.

इस साल की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप पड़ने की स्थिति में था. बाद में दोनों ने तनाव कम करने पर सहमति जताई, लेकिन यह समझौता कमजोर साबित हुआ. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वे शी जिनपिंग से अमेरिकी किसानों की सोयाबीन बिक्री पर बात करेंगे, क्योंकि उनके व्यापारिक फैसलों से किसानों को नुकसान हुआ है.

