‘Economic D Day’ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नाम लेकर पूरी दुनिया को धमकाया

Economic D Day: 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई और सेना के तमाम कमांडरों को एक झटके में खत्म कर चुके अमेरिका से ईरान के लिए एक और बुरी खबर आई है. तेहरान पर मंडरा रहा ये खतरा आमने-सामने की जंग से भी बड़ा है. ऐसा इसलिए क्योंकि जंग मिसाइल-ड्रोन, टैंक, फाइटर जेट और वारशिप से से लड़ी जाती है, लेकिन ऐसे हथियारों को चलाने की ताकत उस रोटी से आती है, जिसे छीनने के लिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 'Economic D Day' यानी उसके खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान किया है.
इस ऐलान के साथ ट्रंप ने पूरी दुनिया को चेताते हुए कहा है कि एक लूजर देश की मदद करने वाले को अमेरिका के कहर का सामना करना पड़ेगा. ईरान की मौजूदा लीडरशिप ट्रंप की इस मंशा का कुछ अनुमान तो लगा चुकी थी, लेकिन ट्रंप अपने प्लान को एक्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसका खुलासा आज हुआ है.
ट्रंप ने ईरान की बची-खुची ताकत का खात्मा करने के लिए यह फैसला लिया है. सोशल मीडिया पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखते हुए ट्रंप ने जो कुछ कहा उसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि जान सकें कि ये 'ईकोनॉमिक डी डे' आखिर क्या बला है?
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा- 'ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया है, उतना किसी और ने नहीं दिया. ये दुखद है कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए. इसलिए, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं. ये बड़े अभूतपूर्व स्तर पर होने वाला आर्थिक युद्ध होगा. जिससे पूरा ईरान अलग-थलग पड़ जाएगा.'
ट्रंप ने अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहा, 'उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स बर्बाद हो गई है. ड्रोन फैक्ट्रियां मलबे में तब्दील हैं. उनकी करेंसी बेकार हो गई है. इसलिए मैं आज ऐलान करता हूं कि जो भी देश अपने फाइनेंशियल संस्थानों, बिजनेस, एयरपोर्ट या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद देने की इजाजत देगा, उसे खुद बहुत बुरे आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा.'
ट्रंप अपने एक्शन में अमेरिकी एडवांस सिस्टम से ईरान की तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजों की रजिस्ट्री, फ्रंट कंपनियां जहां से भी ईरान को फंडिंग होती है, उसे तुरंत रोका जाएगा. यह एक 'इकोनॉमिक D-DAY' होगा. इस काम में हमें ईरान के खतरे को अलग-थलग करने और उसे हराने के लिए अपने सभी सहयोगियों का साथ चाहिए. सिरफिरे लोग हार की कगार पर हैं और ये ऐतिहासिक कदम उन्हें और दुनिया भर में आतंक फैलाने की उनकी ताकत खत्म कर देंगे.' एक लाइन में ट्रंप की पोस्ट का सार ये है कि ईरान के मददगार बनोगे तो भुगतोगे.
FAQ-
सवाल- किधर है इशारा?
जवाब- ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनका यह ईशारा रूस और चीन की तरफ था. रूस के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट ईरान की परमाणु साइट बना रहे थे, ये फैक्ट दुनियाभर को पता है. वहीं चीन ने ईरान के साथ 2021 में एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया था, जिसमें एनर्जी, डिफेंस और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस था. USCC की रिपोर्ट में चीन और ईरान की साझेदारी को चुनाती माना गया था.
सवाल- ईरान अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर कैसे कमाई करता था?
जवाब- ईरान अपना तेल बेचने के लिए ऐसे सीक्रेट समुद्री नेटवर्क इस्तेमाल करता था, जिसे ‘शैडो फ्लीट’ कहा जाता था. इस प्रोसेस में जहाजों पर अक्सर दूसरे देशों के झंडे या अलग-अलग कंपनियों की पहचान का सहारा लिया जाता है, ताकि टैंकरों की असली पहचान और तेल की खेप का सोर्स आसानी से पकड़ा न जा सके. कुछ मामलों में जहाजों की ट्रैकिंग व्यवस्था को छिपाने का दावा किया जा चुका है. इस तरह ईरान का तेल-गैस उसके मित्र देशों तक आसानी से पहुंचता रहे, लेकिन ये पता न लग सके कि तेल कहां से आया और किसने खरीदा.