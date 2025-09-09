ट्रंप ने बनाया था एक सुडौल महिला का डूडल, लिखे थे ‘अश्लील’ बर्थडे नोट? एक साइन ने अमेरिका में मचा दिया हंगामा

अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर हंगामा मच गया है. हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एक बर्थडे नोट जारी किया है. जिसमें दावा किया गया है कि यह डोनाल्ड ट्रंप ने जेफ्री एपस्टीन के लिए लिखा था. इस नोट में एक सुडौल महिला का डूडल और "वंडरफुल सीक्रेट" जैसे शब्द हैं, जिसके बाद यह नोट अश्लील और विवादास्पद बन गया है. लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए फर्जी बताया है.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने सोमवार को एक पत्र जारी किया, जिसके बारे में उनका कहना है कि उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर हैं और इसे जेफरी एपस्टीन के लिए संकलित 2003 की जन्मदिन की किताब में शामिल किया गया था. इस पत्र में एक हस्तलिखित नोट और एक सुडौल महिला का डूडल जैसा कुछ है, साथ ही एक "अद्भुत रहस्य" का ज़िक्र करने वाला एक रहस्यमय संदेश भी है.

Hey VP @JDVance, turns out the story isn’t bullshit, and your boss lied about the birthday note. You going to apologize now amirite? https://t.co/HlFO9hHg2t pic.twitter.com/njOuEqwwHx Add Zee News as a Preferred Source — Robert Garcia (@RobertGarcia) September 8, 2025

हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स के एक्स अकाउंट पर सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में जेफरी एपस्टीन को लिखा गया एक अश्लील जन्मदिन नोट दिखाया गया है, जिसमें एक "अद्भुत रहस्य" का ज़िक्र है और कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने इस नोट को भेजने से इनकार किया है. ओवरसाइट डेमोक्रेट्स ने एक्स पर लिखा "हमें जेफरी एपस्टीन को लिखा गया ट्रंप का जन्मदिन नोट मिला है, जिसके बारे में राष्ट्रपति ने कहा था कि वह मौजूद नहीं है. ट्रंप एक "अद्भुत रहस्य" के बारे में बात कर रहे हैं जो दोनों ने साझा किया था. वह क्या छिपा रहे हैं? फाइलें जारी करें,"

HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist. Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

नोट में क्या है खास?

यह नोट 2003 में एपस्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए बनाए गए एक बर्थडे बुक का हिस्सा है. नोट में लिखा है, "एक दोस्त होना शानदार है. जन्मदिन मुबारक- और हर दिन एक नया शानदार रहस्य हो." इसके साथ एक सुडौल महिला का स्केच और डोनाल्ड जे. ट्रम्प के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं.

व्हाइट हाउस ने इसे बताया फर्जी

व्हाइट हाउस ने इस नोट को पूरी तरह फर्जी बताया. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने X पर लिखा, "वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट साबित करती है कि यह ‘बर्थडे कार्ड’ कहानी झूठी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने न तो यह ड्राइंग बनाई, न ही हस्ताक्षर किए." उन्होंने इसे "डेमोक्रेट्स का एपस्टीन होक्स" करार दिया और कहा कि ट्रंप की कानूनी टीम इस मामले में सख्त कदम उठाएगी.

वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा

इस नोट की खबर सबसे पहले जुलाई में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी थी. ट्रंप ने इसे "फर्जी" बताते हुए अखबार पर 10 बिलियन डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया. ट्रंव का कहना है, "ये मेरे शब्द नहीं हैं, न ही मैं ऐसा बोलता हूं. मैं ड्राइंग भी नहीं बनाता."

क्यों है इतना बवाल?

जेफ्री एपस्टीन एक कुख्यात अपराधी थे, जिनकी 2019 में जेल में आत्महत्या से मृत्यु हुई थी. ट्रंप और एपस्टीन की पुरानी दोस्ती हमेशा चर्चा में रही है. इस नोट ने उनके रिश्ते पर नए सवाल खड़े किए हैं. डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप कुछ छिपा रहे हैं और सभी एपस्टीन फाइलें सार्वजनिक होनी चाहिए.