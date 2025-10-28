Trump in Japan: ट्रंप ने तीसरी बार चुनाव लड़ने की तमाम अकटलों पर सीधा जवाब दे दिया है. साथ ही यह बता दिया है कि उनके बाद रिपब्लिक पार्टी का भविष्य किस नेता के हाथ में हो सकता है.
Donald Trump on Third Term: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे कार्यकाल को लेकर कई तरह अटकलों के बीच खुद उनका बयान आ गया है. ट्रंप सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि तीसरी बार चुनाव लड़ना बहुत प्यारा होगा लेकिन यह सही नहीं है. जबकि उनके कुछ MAGA सहयोगियों ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि वह 2028 में फिर से सत्ता में लौट सकते हैं.
सोमवार को जापान जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कहा कि तकनीकी तौर पर उन्हें 2028 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की 'अनुमति' दी जाएगी और अगर निर्वाचित राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, तो वे राष्ट्रपति पद भी संभालेंगे. हालांकि अलबामा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया. ट्रंप ने सवाल के जवाब में कहा,'हां, मुझे ऐसा करने की इजाजत है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है लेकिन मैं इसे खारिज कर दूंगा क्योंकि यह बहुत प्यारा है. मुझे लगता है कि लोगों को यह पसंद नहीं आएगा. यह सही नहीं होगा.'
अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल को दो कार्यकाल तक सीमित रखता है. यह नियम ट्रंप के समर्थकों को रास नहीं आ रहा है और वे लगातार दूसरे ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, जिनसे ट्रंप फिर से नेतृत्व कर सकते हैं. पिछले हफ्ते ट्रंप के 2016 के चुनाव अभियान प्रमुख और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने जोर देकर कहा कि ट्रंप '2028 में राष्ट्रपति बनेंगे.' द इकोनॉमिस्ट से बात करते हुए बैनन ने कहा,'कई अलग-अलग विकल्प हैं.'
इस मौके पर ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के अगले नेता को लेकर बड़ी बयान दे दिया. उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 2028 के लिए प्रबल दावेदार के तौर पर तारीफ की. उन्होंने कहा,'हमारे पास बेहतरीन लोग हैं. मुझे इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन उनमें से एक यहां खड़ा है. हमारे पास जेडी है, जाहिर है. उपराष्ट्रपति महान हैं. मुझे लगता है मार्को भी शानदार हैं. मुझे यकीन नहीं है कि कोई भी उन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा. मुझे लगता है कि अगर वे एक ग्रुप बना लें तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा.'
पिछले चुनाव में ट्रंप के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वालीं कमला हैरिस ने भी 2028 में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में, जिसका प्रसारण रविवार को होगा, कहा,'अभी मेरा काम बाकी है.' पूरी खबर पढ़ें