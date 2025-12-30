'ये ठीक नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूं...' पुतिन के घर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के दावे पर ट्रंप ने जताई नाराजगी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बताया था कि एक यूक्रेनी ड्रोन समूह ने उनके आवास पर हमले की कोशिश की थी. हालांकि, यूक्रेनी अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया और इसे रूसी संघ की ओर से बोला गया झूठ बताया.

मैं बहुत गुस्से में हूं: ट्रंप

ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुतिन ने मुझे बताया कि उन पर हमला हुआ है. यह ठीक नहीं है. मैं बहुत गुस्से में हूं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह दावा झूठा भी हो सकता है और संभव है कि ऐसा हमला हुआ ही न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

.@POTUS on the alleged attempted strike on President Putin's residence: "I don't like it, it's not good... it's a delicate period of time... We'll find out." pic.twitter.com/7dfNBdtSPp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

बता दें, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 28 और 29 दिसंबर की रात को पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था. उनका दावा था कि 91 ड्रोन लॉन्च किए गए थे लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नष्ट कर दिया. इस घटना के बावजूद ट्रंप ने पुतिन से अपनी बातचीत को रचनात्मक बताया और कहा कि यह बहुत ही सार्थक बातचीत थी. उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ जटिल मुद्दों का समाधान हो जाता है, तो शांति संभव है. बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अभी भी जारी है और यदि ड्रोन हमले की पुष्टि होती है तो ये संघर्ष के और बढ़ने का संकेत हो सकता है. पुतिन ने सोमवार को अपनी सेना को यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के अभियान को जारी रखने का आदेश दिया और क्रेमलिन ने कीव से डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने की मांग की.