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Hindi Newsदुनियाट्रंप के फेवरेट जनरल पर अमेरिकी सेना को नहीं है भरोसा! आसिम मुनीर पर क्यों लग रहा दोगलेपन का आरोप?

ट्रंप के 'फेवरेट जनरल' पर अमेरिकी सेना को नहीं है भरोसा! आसिम मुनीर पर क्यों लग रहा दोगलेपन का आरोप?

असीम मुनीर को लेकर अमेरिका में मतभेद बढ़ रहे हैं. ट्रंप जहां उन्हें अपना पसंदीदा जनरल बताते हैं, वहीं खुफिया एजेंसियां उनके ईरान कनेक्शन को लेकर सतर्क हैं. क्या मुनीर अमेरिका के लिए सहयोगी हैं या खतरा? 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:54 AM IST
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अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते जितने मजबूत दिखते हैं, उतने ही उलझे हुए भी होते हैं. इन दिनों डोनाल्ड ट्रम्प और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के रिश्ते चर्चा में हैं. ट्रंप जहां उन्हें अपना 'फेवरेट फील्ड मार्शल' बताते हैं, वहीं अमेरिकी खुफिया तंत्र के कुछ अधिकारी उन पर शक जता रहे हैं. खास वजह है ईरान के सैन्य अधिकारियों से करीबी. सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर अमेरिका के लिए फायदेमंद सहयोगी हैं या फिर दोहरी भूमिका निभा रहे हैं? 

अमेरिका में क्यों बढ़ रहा है शक?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, असीम मुनीर को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं. जहां डोनाल्ड ट्रम्प उनके साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, वहीं कई अधिकारी उन्हें लेकर सतर्क हैं. उनका मानना है कि मुनीर की भूमिका और उनके अंतरराष्ट्रीय संबंध पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं. खासतौर पर ईरान से जुड़े पुराने रिश्तों ने चिंता बढ़ा दी है. इसी वजह से कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका के लिए संभावित “रेड फ्लैग” मान रहे हैं.

ईरान कनेक्शन क्यों बना विवाद?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, असीम मुनीर के ईरान के सैन्य नेतृत्व से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं. इनमें कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं. आलोचकों का कहना है कि अगर कोई नेता एक साथ अमेरिका और ईरान दोनों से जुड़ा हो, तो इससे रणनीतिक जोखिम बढ़ सकता है. खासकर तब, जब वह दोनों देशों के बीच बैकचैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो.

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इतिहास क्यों डाल रहा है साया?

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है. अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर दोहरी भूमिका निभाने के आरोप लगे थे. Foundation for Defense of Democracies के विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को हमेशा सावधानी से आंकना चाहिए. उनका तर्क है कि भले ही वह अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ बने, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि वह पूरी तरह अमेरिकी हितों के साथ खड़ा है.

दोस्ती या रणनीतिक जोखिम?

अमेरिकी नीति निर्माताओं के सामने अब संतुलन बनाने की चुनौती है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच अच्छे रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों की चिंताएं भी हैं. बदलते वैश्विक हालात में यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि मुनीर एक उपयोगी कूटनीतिक पुल हैं या संभावित खतरा. आने वाले समय में यही साफ होगा कि यह रिश्ता अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगा या मुश्किलें बढ़ाएगा.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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