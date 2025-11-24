ट्रंप के FBI चीफ ने गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी में लगा दी SWAT की टीमें, विवादों में घिरे भारतवंशी काश पटेल

FBI chief: काश पटेल की 27 वर्षीय गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस एक कंट्री सिंगर हैं. उनके एक प्रोग्राम के लिए काश ने एफबीआई स्वाट टीम के दो सदस्यों को सुरक्षा में तैनात किया था लेकिन वो उसे कार्यक्रम में सुरक्षित पाने के बाद अपनी जगह से हट गए.
SWAT team: अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के भारतवंशी डायरेक्टर काश पटेल विवादों में घिरते जा रहे हैं. एक तरह जहां उन पर सरकारी जहाज के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है तो वहीं अब काश पटेल की तरफ से अपनी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी में एफबीआई SWAT की तैनाती को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. दरअसल, काश पटेल की 27 वर्षीय गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस एक कंट्री सिंगर हैं. उनके एक प्रोग्राम के लिए काश ने एफबीआई स्वाट टीम के दो सदस्यों को सुरक्षा में तैनात किया था लेकिन वो उसे कार्यक्रम में सुरक्षित पाने के बाद अपनी जगह से हट गए. इस बात पर नाराज काश पटेल की एफबीआई स्वाट के टीम कमांडर के साथ तीखी बहस हुई, जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है.
SWAT की तैनाती
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काश पटले ने एफबीआई ब्यूरो के अटलांटा फील्ड ऑफिस से स्वैट टीम को इवेंट के दौरान गर्लफ्रेंड पर सुरक्षा के नजरिए से नजर रखने के लिए कहा था. जिस पर मौजूदा और पूर्व एफबीआई अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए इसे सरकारी संसाधनों का घोर दुरुपयोग बताया. इतना ही नहीं एक पूर्व मरीन और एफबीआई एजेंट ने काश पटेल की तरफ से हाई रिस्क ऑपरेशन को अंजाम देने वाली स्वैट की तैनाती गर्लफ्रेंड की सुरक्षा में लगाने को उनके नेतृत्व अनुभव की कमी तक कह दिया. एफबीआई डायरेक्टर को लेकर ये विवाद उस समय उठा जब एक मीडिया रिपोर्ट में विल्किंस की सुरक्षा में नैशविले की स्वाट यूनिट की तैनाती के बारे में जिक्र किया गया. काश पटेल की तरफ से गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को उनके होमटाउन में भी स्वाट सुरक्षा दी गई है.
कौन है गर्लफ्रेंड?
एफबीआई चीफ काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस एक कंट्री सिंगर हैं, जो देश भक्ति और कंट्री पोप गाने गाती हैं. सोशल मीडिया पर पावर कपल इमेज की वजह से काफी फेमस हैं. दरअसल, एलेक्सिस का कहना है कि उन्हें राजनीतिक छवि और एफबीआई डायरेक्टर से नजदीकी की वजह से टारगेट किया जाता है.