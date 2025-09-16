'द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब अखबार...,' ट्रंप ने 15 अरब डॉलर का क्यों ठोका मुकदमा?

Trump On The New York Times: डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर 15 अरब डॉलर का मानहानि और लिबल का मुकदमा दायर कर हंगामा मचा दिया है. ट्रंप ने इसे 'देश के इतिहास का सबसे नीच और पतित अखबार' करार दिया. उनका कहना है कि ये अखबार डेमोक्रेटिक पार्टी का 'मुंह' बन गया है और उनकी, उनके परिवार, बिजनेस और 'अमेरिका फर्स्ट' मूवमेंट की बेइज्जती करता रहा है. खास तौर पर, कमला हैरिस को अखबार का समर्थन देना ट्रंप को नागवार गुजरा. ये मुकदमा फ्लोरिडा के कोर्ट में दायर किया गया है. ट्रंप ने ये बात अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताई.

अमेरिका का सबसे नीच अखबार और ट्रंप ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लंबी-चौड़ी पोस्ट में अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने लिखा: "आज, मुझे गर्व है कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ 15 अरब डॉलर का मानहानि और लिबल मुकदमा दायर कर रहा हूं, जो हमारे देश के इतिहास का सबसे खराब और पतित अखबार है. ये रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का 'मुंह' बन गया है. उनका कमला हैरिस को समर्थन फ्रंट पेज पर छापा गया, जो अभूतपूर्व है. ये अखबार दशकों से मेरे, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट और MAGA के खिलाफ झूठ फैलाता रहा है. मैं इस 'रैग' को जवाबदेह ठहरा रहा हूं, जैसे हमने ABC और CBS जैसे फेक न्यूज नेटवर्क्स के साथ किया. न्यूयॉर्क टाइम्स को मुझे बदनाम करने की छूट बहुत मिल चुकी.

मुकदमे की वजह: 'झूठ और बेइज्जती' का इल्जाम

ट्रंप का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कमला हैरिस के समर्थन को अपने फ्रंट पेज पर छापकर 'अवैध चुनावी चंदे' जैसा काम किया. वे इसे अपने खिलाफ लंबे समय से चल रहे 'झूठ और बदनामी' के अभियान का हिस्सा मानते हैं. ट्रंप ने पहले भी ABC, CBS जैसे न्यूज नेटवर्क्स पर मुकदमे किए, जो सेटल हो गए. उनका दावा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण' तरीके से झूठी खबरें छापीं.

कानूनी चुनौती: आसान नहीं राह

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप जैसे पब्लिक फिगर के लिए मानहानि का केस जीतना आसान नहीं. अमेरिकी संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट प्रेस को आजादी देता है. ट्रंप को ये साबित करना होगा कि अखबार ने 'वास्तविक दुर्भावना' (actual malice) से झूठ छापा. न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्टिंग को फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत बचाव कर सकता है. साथ ही, फ्लोरिडा कोर्ट में केस होने पर अखबार जुरिस्डिक्शन पर सवाल उठा सकता है.