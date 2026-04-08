ट्रंप के ‘फाइनल वॉर’ की आहट से हिला मिडिल ईस्ट, तेल-गैस प्लांट तबाह, दुनिया में मंडराया आर्थिक संकट

Trump Final Assault over Iran: ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को एक बार फिर अपनी क्षमता का ट्रेलर दिखाया. खाड़ी देशों को धमकी देने के लिए ईरान ने सऊदी अरब की अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को चुना. ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज सुबह अल जुबैल में भीषण आग लग गई. इस हमले में सऊदी के बेहद अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई. अल जुबैल मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है. यहां पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और स्टील की कई कंपनियां काम करती हैं.

ईरान के हमले में कितना नुकसान

अल जुबैल को सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है क्योंकि यह सऊदी की GDP में 7% का योगदान करता है. अब इतने बड़े औद्योगिक शहर को ईरान ने निशाना बनाया है. सऊदी अरब इस बात का आकलन कर रहा है कि ईरान के हमले में कितना नुकसान हुआ है.

हमले सिर्फ खाड़ी देशों में नहीं हो रहे हैं. सऊदी पर हमला करने वाला ईरान भी इसकी चपेट में आया है. ईरान के खिलाफ ट्रंप की फाइनल वॉर शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं लेकिन इजरायल ने पहले ही ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले शुरू कर दिए हैं. इजरायली सेना ने ईरान के शिराज में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया.

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पेट्रोकेमिकल प्लांट किसी भी देश के हों लेकिन वो पूरी दुनिया के काम आते हैं. सऊदी अरब हो या ईरान- ये ऐसे देश हैं जहां से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूरी दुनिया को किया जाता है. भारत भी सऊदी अरब और ईरान से कच्चे तेल की खरीददारी कर रहा है. ऐसे में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डालेंगे. यहां आपको अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहिए.

इसके मुताबिक ईरान-युद्ध शुरू होने के बाद तेल और गैस के 72 प्लांट को नुकसान पहुंचा है. इनमें से एक-तिहाई यानी 24 प्लांट को काफी नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने में कई साल लग सकते हैं.

तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कच्चे तेल का उत्पादन 1 करोड़ बैरल प्रति दिन घटा है. ये भारत के रोज़ाना तेल आयात का लगभग दोगुना है.

एनर्जी रिसर्च कंपनी रायस्टैड एनर्जी के अनुसार इस युद्ध से खाड़ी देशों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को 25 बिलियन डॉलर यानी लगभग 210 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. ये अनुमान ताजा हमलों से पहले का है.

अब इसे होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी से जोड़ दीजिए. यानी खाड़ी देशों के तेल उत्पादन से लेकर तेल निर्यात तक ठप हैं. इससे न सिर्फ़ खाड़ी देशों की कमाई कम हुई है, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई भी ठप हुई है.

(यह भी पढ़ें- 'इस बार दोगुना करेंगे हमला...,' ईरानी कमांडर की खुली चुनौती, US-इजरायल पर डबल अटैक)

यही वजह है कि अब युद्ध को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है. वैश्विक आर्थिक सलाहकार फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक युद्ध लंबे समय तक चलने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आएगी.

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार युद्ध नहीं रुकने पर साल के मध्य तक वैश्विक GDP निगेटिव हो जाएगी. यानी ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और शेयर बाज़ार गिरेगा.

वैश्विक महंगाई 8% के करीब पहुंच जाएगी. यानी सबसे ज़्यादा महंगाई की स्थिति बनेगी.

अमेरिका और बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली जाएंगी.

2026 में खाड़ी देशों पर सबसे बुरा असर होगा. उनकी GDP में 8% से ज्यादा की गिरावट आएगी.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ (IMF) ने भी कहा है कि युद्ध (WAR) की वजह से सभी रास्ते महंगाई और कम विकास की ओर जाते हैं. अगर युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है, तब भी हालात में सुधार नहीं होंगे. यानी 3 देशों का युद्ध पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा, अभी फाइनल वॉर की शुरुआत बाकी है.