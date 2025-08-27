चीनी छात्रों के बिना अमेरिका 'नरक' में चला जाएगा...1 दिन बाद ही ट्रंप अपने बयान से पलटे, चीन से दोस्ती के लिए क्यों हुए बेताब?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि चीनी और अन्य देशों के छात्रों का अमेरिका में पढ़ने के लिए आना बहुत जरूरी है. उनके मुताबिक, अगर ये छात्र नहीं आए, तो अमेरिका का कॉलेज सिस्टम “नरक में चला जाएगा” यानी पूरी तरह तबाह हो जाएगा. इसके एक दिन पहले ट्रंप ने चीन को खूब धमकाया था. दो सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी. लेकिन अगले दिन से ही ट्रंप ने चीन के साथ दोस्ती की बात शुरू कर दी, जिसने सबको हैरान कर दिया है.

चीनी छात्रों के बिना अमेरिका बर्बाद

wionews.com में छपी ‌रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (26 अगस्त) को कहा कि उन्हें अच्छा लगता है जब चीन और अन्य देशों के छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे आना बंद कर देंगे, तो अमेरिकी कॉलेज व्यवस्था खत्म हो जाएगी. इस बयान के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रशासन की "चीनी छात्रों के वीज़ा को आक्रामक रूप से रद्द करने" की योजना से पीछे हटने का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं.

चीन से रिश्ता बना रहे ट्रंप

ट्रंप ने कहा, "हम चीन के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा रहे हैं, और मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बहुत अच्छे से तालमेल बिठा रहा हूं. मुझे लगता है कि यह कहना बहुत अपमानजनक है कि छात्र यहां नहीं आ सकते. ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अब सख्ती के बजाय सहयोग की राह चुन रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक दिन पहले की धमकी

यह बयान उस समय आया, जब सिर्फ एक दिन पहले (25 अगस्त 2025) ट्रम्प ने चीन को सख्त चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका को मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं दी, तो उसे 200% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. यह धमकी अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव का हिस्सा थी, क्योंकि चीन दुर्लभ धातुओं (rare earths) और उनकी सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ को लेकर संवेदनशील है.

ट्रंप चीन से दोस्ती के लिए बेताब क्यों?

ट्रंप का यह नया रुख कई कारणों से हो सकता है. जिसमेें सबसे खास है आर्थिक जरूरतें. अमेरिकी विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों, खासकर चीनी छात्रों, पर बहुत निर्भर हैं. ये छात्र हर साल अरबों डॉलर की फीस लाते हैं, जो कॉलेजों की आर्थिक सेहत के लिए जरूरी है. व्यापार में संतुलन भी ट्रंप के दिमाग में होगा. तभी तो वह धमकियों के बावजूद जानते हैं कि चीन के साथ पूरी तरह टकराव से अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है. इसलिए वह सख्ती और दोस्ती के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं.