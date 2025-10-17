Advertisement
10,000 सैनिक- B-52 परमाणु बॉम्बर, 8 नौसैनिक जहाज और F-35 फाइटर जेट... ट्रंप, मादुरो के शासन की कब्र खोदने को तैयार! वेनेज़ुएला में तख्तापलट होना तय?

US-Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो अवैध तरीके से राष्ट्रपति हैं, तब से यह अटकले लगाई जा रही हैं कि किसी समय वेनेजुएला में सत्ता पलट सकती है. उसके लिए ट्रंप ने बकायदा अपनी पूरी तैयारी कर ली है. समझें पूरी ट्रंप-मादुरो की जंग की अब तक की पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 17, 2025, 08:19 AM IST
Trump-Nicholas Maduro: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डंके की चोट पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को 'अवैध' करार दिया है. इसके साथ ही वेनेजुएला में तख्तापलट की अफवाहें और तेज उड़ने लगीं हैं. ट्रंप ने बहुत ही साफ शब्‍दों में मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरदार कहकर अपनी मंशा साफ कर दी है. इसके पहले ट्रंप ने CIA को खुली छूट देकर अपने टारगेट को भी सेट कर दिया. अब सबसे बड़ा सवाल क्या वेनेजुएला में सत्ता पलट हो जाएगा? आइए, सरल शब्दों में समझें इस ट्रंप-मादुरो की जंग की पूरी कहानी. सबसे पहले ट्रंप की तैयारी पर बात करते हैं.

ट्रंप की तैयारी, वेनेजुएला में तख्तापलट होना तय?
एबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू की है जो देखने वालों को चौंका रही है. एक हफ्ते से भी कम समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी हमलों की धमकी दी, गुप्त ऑपरेशन की पुष्टि की. यही नहीं  ट्रंप ने 10,000 सैनिक, परमाणु हथियार ले जाने वाले B-52 बॉम्बर्स, 8 नौसैनिक जहाज, F-35 फाइटर जेट्स ये सब कैरेबियन में तैनात कर दिए हैं. ट्रंप का भले ही यह कहना है कि ये ड्रग तस्करी रोकने के लिए हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों को मानना है कि ट्रंप का वेनेजुएला के खिलाफ ऐसी सैन्य तैनाती और आक्रमकता से मादुरो का शासन अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला. 

ड्रग है बहाना, असली खेला कुछ और?
ट्रंप ने जुलाई में एक गुप्त आदेश जारी किया, जिसमें लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स पर सैन्य हमले की इजाजत दी. वेनेजुएला के 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' को आतंकी संगठन घोषित कर मादुरो को इसका सरगना बताया. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, "ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, जो सैन्य टकराव की ओर इशारा करता है."  अब कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना के 8 जहाज, एक हमलावर पनडुब्बी और जासूसी विमान तैनात हैं. प्यूर्टो रिको में 10 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भेजे गए, जो वेनेजुएली हवाई जहाजों को रोकने के लिए हैं. ट्रंप ने कहा, "हम समुद्र पर कंट्रोल कर चुके हैं, अब जमीन पर देख रहे हैं. यानी ट्रंप का अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है. अब थोड़ा पीछे चलते हैं और मामले की गहराई से समझते हैं.

ट्रंप का पहला हमला: मादुरो को 'ड्रग किंग' घोषित
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही वेनेजुएला पर निशाना साधा था. उन्होंने मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बताया और 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' को आतंकी संगठन नाम दिया था. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, "ट्रंप ने मादुरो पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया."  पहले कार्यकाल में ट्रंप ने मादुरो की सत्ता को नकारा था, लेकिन अब रणनीति बदली. डिप्लोमेसी बंद की, सैन्य दबाव बढ़ाया है. यानी ट्रंप हर हाल में मादुरो को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं. यही उनका अब टारगेट है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

