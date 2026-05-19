कतर, सऊदी और UAE की अपील पर रुके ट्रंप, टाला ईरान पर हमला, कहा- समझौता नहीं हुआ तो होगा बड़ा अटैक

US Iran Peace Talks Latest News: पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ रहे सैन्य तनाव के बीच उम्मीद की नई किरण सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को टाल दिया है. उन्होंने बताया कि यह फैसला कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की सीधी अपील पर लिया गया. ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच अब गंभीर वार्ताएं चल रही हैं. इसे देखते हुए तीनों देशों के नेताओं ने फिलहाल ईरान पर हमले को टालने का अनुरोध किया है. जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है.

'तीन देशों ने मुझे हमला न करने की अपील की'

ट्रुथ सोशल पर जारी लंबे बयान में ट्रंप ने लिखा, 'कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुझसे ईरान पर कल होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि गंभीर वार्ता चल रही है. उनके विचार में महान नेताओं और सहयोगियों के रूप में एक समझौता हो जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ मध्य पूर्व और उससे परे के सभी देशों को स्वीकार्य होगा.'

ट्रंप ने आगे लिखा, 'इस समझौते में महत्वपूर्ण रूप से ईरान को कोई परमाणु हथियार नहीं दिए जाएंगे! उपर्युक्त नेताओं के प्रति अपने सम्मान के आधार पर मैंने युद्ध सचिव, पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, जनरल डैनियल केन और अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर निर्धारित हमला नहीं करेंगे. हालांकि, उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी क्षण ईरान पर पूर्ण, बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार रहें." यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है, तो कृपया सूचित करें. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

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'समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर होंगे बड़े हमले'

ट्रंप ने लिखा, 'मुझे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को रोकने के लिए कहा गया है. प्रस्तावित समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे.' शांति की उम्मीदों के साथ ट्रंप ने फिर चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर हमला होगा.

बताते चलें कि पिछले 2 महीने से कतर, सऊदी अरब और यूएई ईरानी हमलों का सामना कर रहे हैं. हालांकि, तेहरान का कहना है कि वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उन्हें शरण देने वाले सहयोगियों को निशाना बना रहा है. इसके बावजूद तीनों देशों के नेताओं की ओर से ट्रंप से एक साथ संपर्क करना अपने आप में खासा अहम माना जा रहा है.

ईरान ने भेजा 14 सूत्रीय संशोधित शांति प्रस्ताव

जंग में भारी नुकसान उठाने वाले खाड़ी देश अब वाशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य टकराव को रोकने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं. उनके अनुरोध के बाद ट्रंप की ओर से हमला टाल देने का एलान किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले को खाड़ी नेताओं के प्रति सम्मान बताया, जिन्हें उन्होंने महान नेता और सहयोगी करार दिया.

रॉयटर्स के अनुसार, इस्लामाबाद ने कूटनीतिक चैनलों से ईरान के संशोधित 14-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को अमेरिका तक पहुंचा दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने इसका विवरण सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया. हालांकि, व्हाइट हाउस का मानना है कि प्रस्ताव में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया है और यह अपर्याप्त है.

यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा रहा ईरान

समझौते की कोशिश के बावजूद दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास पसरा हुआ है. दोनों में कई सारे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं, जिन पर उनमें सहमति नहीं बन पा रही है. अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु हथियार हासिल करने का सपना छोड़ दे और होर्मुज को सभी देशों के लिए खोल दे. वह हमास, हूती और हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट बंद करने की मांग भी कर रहा है.

वहीं ईरान किसी भी हालत में अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करना चाहता. वह होर्मुज स्ट्रेट पर अपने कंट्रोल को कानूनी मान्यता चाहता है. साथ ही उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को भी बंद करवाना चाहता है. वह युद्ध में हुए नुकसान की भी यूएस से भरपाई करवाना चाहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान और यूएस में वाकई कोई समझौता हो पाएगा या नहीं. अगर नहीं तो क्या खाड़ी क्षेत्र में फिर से जंग भड़कने जा रही है?