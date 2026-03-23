Explain: 24 दिन की जंग में होर्मूज कैसे बना तेहरान का घातक हथियार? अमेरिका बैकफुट पर यूं ही नहीं आया!

Trump's U-Turn 48-Hour Hormuz Deadline: मिडिल ईस्ट की जंग के 24वें दिन नया ट्विस्ट आया. ईरान की बत्ती गुल करके मटियामेट करने का अल्टीमेटम दे चुके ट्रंप ने हमला 5 दिन के लिए टाल दिया. ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी. मगर इस अल्टीमेटम के खत्म होने से 5 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश लिखकर अपनी भद्द पिटवा ली. ट्रंप ने लिखा, 'पांच दिन तक ईरान के एनर्जी प्लांट को निशाना नहीं बनाएंगे. दुश्मनी खत्म करने पर दो दिन से बात चल रही है. पूरे हफ्ते ईरान से बातचीत जारी रहेगी. ट्रंप ने जैसे ही मैसेज शेयर किया. कच्चे तेल के दाम में 10% तक गिरावट देखी गई. दुनियाभर के शेयर बाजार उछाल मार गए. वहीं जियोपॉलिटक्स के जानकारों ने ट्रंप के फैसले को 'क्लिकबेट' (फौरी फायदा उठाने की गलत प्रैक्टिस) माना. खैर, ट्रंप सही-गलत की भला परवाह ही कब करते हैं.

ईरान ने ली चुटकी

ट्रंप के फैसले से पश्चिमी जगत में उनके फैंस लहालोट होने लगे. उन्होंने इसे मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की पहल कहा. उधर ईरान ने फौरन इस पर प्रतिक्रिया देकर, ऐसे दावों की धज्जियां उड़ा दीं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, 'हमने कभी युद्धविराम की अपील नहीं की. ना ही किसी समझौते के लिए कभी कहा है. हम तब तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक जरूरी हो'.

ईरान के इनकार के बाद ट्रंप शाम होते-होते फिर कैमरे पर आए. एक अंग्रेजी न्यूज चैनल से कहा, ईरान बहुत जल्द समझौता चाहता है'. अगले 5 दिन में ईरान के साथ डील हो सकती है. कल रात बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री अराघची भी शामिल थे. ईरान के सभी नेता मारे गए, अब नये नेता आए हैं यही सत्ता परिवर्तन है'.

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ईरान अभी इनकार कर रहा है, लेकिन दुनिया यही दुआ मांग रही है कि इस बार ट्रंप का दावा सही हो और युद्ध खत्म हो जाए.

होर्मुज कैसे बना ईरान का हथियार?

ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को हमला किया. पहले ही दिन अयातुल्ला अली खामेनेई और फौजी जनरलों की मौत की खबर आई. इसके चंद घंटों में ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण करके, अमेरिका की दुखती रग को बुरी तरह दबा दिया. जंग की टाइमिंग से दुनिया अनजान थी. होर्मुज और आस-पास के समंदर में पचास से ज्यादा समुद्री जहाज थे. जिनमें अरबों रुपये का जरूरी सामान (तेल-गैस-राशन) भरा था. ये वो सामान था जिसकी क्राइसिस होने का महज अंदाजा लगाकर ही एक्सपर्ट्स के हाथ-पांव फूल रहे थे. शेयर बाजार ही नहीं दुनियाभर के बाजारों पर इसका असर पड़ा.

अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि होर्मुज के पतले संकरे रास्ते पर ईरान ने समुद्री माइंस बिछा दी है. जिससे हल्की सी हलचल में करोड़ों-अरबों के युद्धपोत तबाह हो सकते हैं. ट्रंप ने 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक होर्मुज को खाली करने को लेकर ईरान को आंख दिखाई, लेकिन ईरान ने भी आंख से आंख मिलाकर बराबरी का पलटवार किया.

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होर्मुज को लेकर जिन देशों के ऑयल टैंकर और जहाज थे, वो असमंजस की स्थिति में थे. ईरान से बात करके भारत, चीन, पाकिस्तान, तुर्किये और अन्य के जहाजों को ईरान ने न सिर्फ सुरक्षित रास्ता दिखाकर जाने दिया, बल्कि उन्हें एस्कॉर्ट भी किया. बाकी को वहीं रोके रखा. ईरान ने ये भी कहा कि अगर अमेरिका के अंदर हिम्मत है तो वो अपने किसी भी युद्धपोत को ही होर्मुज में भेज कर उसे खाली करा ले. ट्रंप ने चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान से मदद मांगी लेकिन सबने कन्नी काट ली.

ईरान भी 48 घंटे वाले अल्टीमेटम सुनने के बाद पूरे एक्शन में आते हुए, अपने इरादे साफ कर दिए. तेहरान ने दो टूक कहा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए. दुश्मन (अमेरिका-इजरायल) और उनके हमदर्द देशों (सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और बहरीन जैसे देशों) के कारोबारी जहाजों को नहीं आने-जाने देंगे. लड़ाई 24 दिन चले या 24 हफ्ते, अमेरिका तो उसके नुकसान को जैसे-तैसे सह लेगा, लेकिन उसके जिन सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था ही तेल-गैस के कारोबार पर टिकी हो, उनके लिए जंग का एक-एक दिन भारी पड़ रहा है.

दुनिया के तेल गैस निर्यात का करीब 20 से 25 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से जाता है. तीन हफ्तों में दुनिया में तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे. गैस की किल्लत के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा था. इस तरह से ईरान ने होर्मुज को ढाल बनाकर ट्रंप को बैकफुट पर धकेल दिया.

सूत्रों के मुताबिक, इस बार ईरानी सेना के टारगेट पर खाड़ी देशों के ऑयल या गैस प्लांट नहीं, बल्कि डेसैलिनेशन और वाटर प्लांट है. जहां से खाड़ी देशों को पानी की सप्लाई होती है. आखिर वो प्लांट कौन-कौन से हैं, जिनकी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है, आइए बताते हैं.

सऊदी अरब का रास अल-खैर डेसैलिनेशन प्लांट और अल-शुएबा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ईरान के निशाने पर है.

वहीं कतर का उम अल-हॉल पावर प्लांट और रास लफ्फान वाटर प्लांट पर ईरान हमला कर सकता है.

इसके अलावा UAE का तवीलाह डेसैलिनेशन प्लांट और बरकाह वाटर प्लांट भी IRGC के टारगेट पर है.

बहरीन के अल-जौर डेसैलिनेशन प्लांट और दुर वाटर प्लांट पर भी ईरान ने हमले की वॉर्निंग दी है.

कुवैत का अल-जौर डेसैलिनेशन प्लांट और अल-जौर नॉर्थ पावर प्लांट पर भी ईरान मिसाइलों के निशाने पर है.

इजरायल से सटे जॉर्डन के अकाबा थर्मल पावर प्लांट और सामरा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती है.

मिडिल ईस्ट में जारी जंग को भले ही तेल के लिए महायुद्ध बताया जा रहा हो, लेकिन अब अगर ये युद्ध इसी तरह विकराल हुआ तो, खाड़ी के पानी में आग लग जाएगी. क्योंकि खाड़ी देशों में प्राकृतिक जल स्त्रोत सीमित हैं. खाड़ी के कई देश पूरी तरह डेसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है. जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं.

माना जा रहा है कि ट्रंप ने अगर ईरान के पावर प्लांट बर्बाद किए तो वो उसके सहयोगियों देशों के पीने के पानी के प्लांट बर्बाद कर देगा. उन्हीं प्लांट का पानी खाड़ी में बने अमेरिकी बेस में मौजूद फौजी भी पीते हैं. होर्मुज के बाद ईरान अब पानी के प्लांट को अपनी मिसाइलों के घेरे में लेकर अमेरिका-इजरायल को झुकाने को तैयार है.