DNA: ट्रंप का एक ही निशाना...बार-बार उकसाना, वेनेजुएला पर US के हमले का विश्लेषण

ये वीडियो वेनेजुएला की पूर्वी समंदरी सीमा का है जहां अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला की तीन नाव पर हमला किया है. हम आपको बारी-बारी से इन तीनों हमलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं. तीनों हमलों में छोटी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और निशाना बनाई गई नावों की धज्जियां उड़ गई थीं. अमेरिका ने इन हमलों के पीछे अपना घिसा पिटा राग सुनाया है कि इन नावों में तस्कर सवार थे लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि एक साथ तीन नाव पर हमला करके ट्रंप का मकसद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उकसाना है ताकि दोनों देश जंग के मुहाने पर पहुंच जाएं.

पिछले एक हफ्ते के अंदर ये वेनेजुएला पर ट्रंप का दूसरा बड़ा हमला है. 10 दिसंबर को अमेरिकी कमांडोज़ ने वेनेजुएला के एक व्यापारिक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वेनेजुएला से आती तीन नावों को समंदर में ही ध्वस्त कर दिया है. अब से ठीक 72 घंटे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. ये बयान आपको भी सुनना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि ट्रंप की मंशा क्या है.

अमेरिका और वेनेजुएला की कोई साझा जमीनी सीमा नहीं है. फिर भी ट्रंप ने जमीनी रास्ते जैसे शब्द का प्रयोग किया. ये सीधा इशारा है कि ट्रंप अब वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान यानी हमले के लिए तैयार हैं. ट्रंप का ये बयान आते ही वेनेजुएला के नजदीक अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई थी और अब तीन नाव तबाह कर दी गई हैं. ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो अपने विरोधी को पहले उकसाते हैं और फिर टकराव के नजदीक लाते हैं. आपको भी ट्रंप की इस फितरत से जुड़ा इतिहास देखना और समझना चाहिए.

वर्ष 2017 यानी अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी. वर्ष 2018 में ट्रंप ने ईरान के परमाणु संवर्धन को नाजायज करार देकर बातचीत रोक दी थी. वर्ष 2018-19 में ही चीन से व्यापारिक टकराव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया था. यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रंप ने रूस से आने वाले तेल को गैर-कानूनी करार देते हुए अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे.

चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों से ट्रंप सीधी टक्कर नहीं ले सकते थे लेकिन इजरायल के साथ मिलकर उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान जरूर पहुंचा दिया था. आज ईरान जैसे ही हालात वेनेजुएला के भी हैं. मादुरो के पास भी ट्रंप की सामरिक शक्ति का मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है. इसी वजह से माना जा रहा है कि लगातार होते अमेरिकी हमलों का अगर मादुरो ने शक्ति के साथ जवाब दिया तो ट्रंप एक नई जंग छेड़ने में मिनट भर का वक्त भी नहीं लगाएंगे.