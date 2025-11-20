Advertisement
trendingNow13011820
Hindi Newsदुनिया

'वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन...', मोहम्मद बिन सलमान के शानदार स्वागत पर बर्नी सैंडर्स का ट्रंप पर तंज

Bernie Sanders slams Trump: ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे शानदार स्वागत में से एक किया, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत मिलिट्री फ्लाईपास्ट, तोपों की फायरिंग, घोड़ों की परेड और व्हाइट हाउस में एक शानदार डिनर के साथ किया.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन...', मोहम्मद बिन सलमान के शानदार स्वागत पर बर्नी सैंडर्स का ट्रंप पर तंज

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रेड कार्पेट वेलकम को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना हुई. वरमोंट के जाने-माने सीनेटर और पूर्व प्रेसिडेंट कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स ने US प्रेसिडेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों से सख्त नफरत है लेकिन उन मुसलमानों से नहीं जो अरबपति हैं. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे धनी सऊदी क्राउन प्रिंस से ट्रंप के परिवार को फायदा मिल सकता है इसलिए उनकी आवभगत में ट्रंप ने कोई कमी नहीं छोड़ी. 

बर्नी सैंडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'ट्रंप को मुसलमान पसंद नहीं हैं, सिवाय उन अरबपति तानाशाहों के जो उनके परिवार को और अमीर बना सकते हैं.' यह बात उन्होंने उस पोस्ट के जवाब में कही जिसमें MBS के यूनाइटेड स्टेट्स में बदलते स्टेटस का ज़िक्र था, जिसे एक अलग-थलग व्यक्ति से व्हाइट हाउस में एक वेलकम गेस्ट के तौर पर देखा जाता था. सैंडर्स लंबे समय से US की फॉरेन पॉलिसी, खासकर मिडिल ईस्ट के साथ उसके रिश्तों की आलोचना करते रहे हैं और वे नैतिक जुड़ाव और ह्यूमन राइट्स पर ध्यान देने के समर्थक हैं, जो वाशिंगटन के मौजूदा सांसदों के उलट है जो रिश्तों को रियलपॉलिटिक लेंस से देखते हैं.

बीते 8 सालों में किसी सऊदी शासक का पहला यूएस विजिट
यह विज़िट सऊदी शासक का आठ साल में पहला यूनाइटेड स्टेट्स विज़िट है. साल 2018 में पत्रकार और कॉलमिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के बाद सऊदी प्रिंस का यह पहला दौरा है. जमाल खशोगी सऊदी अरब सरकार के ह्यूमन राइट्स और आज़ादी के मामले में उसके रवैये की आलोचना करते थे. इस बीच, ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के सबसे शानदार स्वागतों में से एक किया, जिसमें उन्होंने मुहम्मद बिन सलमान का मिलिट्री फ्लाईपास्ट, कैनन फायर, घोड़ों की परेड और व्हाइट हाउस में एक गाला डिनर के साथ शानदार वेलकम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्रकार के सवाल पर भड़क उठे ट्रंप बता दिया सबसे 'गंदा धंधा'
जब एक पत्रकार ने ट्रंप से किंगडम में उनके परिवार के बिज़नेस डीलिंग और खशोगी की हत्या में MBS की कथित भूमिका के बारे में सवाल किया, तो US प्रेसिडेंट ने खशोगी की हत्या में सऊदी प्रिंस की कथित भूमिका का भी बचाव किया. पत्रकारिता के धंधे को सबसे बुरे बिजनेस में से एक बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'आपको हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है. बिज़नेस में सबसे बुरे लोगों में से एक. मैंने अपनी 100% एनर्जी लगा दी है. मेरे परिवार ने सऊदी अरब के साथ बहुत कम किया है. उन्होंने (प्रिंस) बहुत बढ़िया काम किया है... उन्हें खशोगी के बारे में कुछ नहीं पता था.'

हालांकि, बिन सलमान ने आरोपों पर बात की और जमाल खगोसी की हत्या को 'दर्दनाक' और 'एक बहुत बड़ी गलती' बताया. उन्होंने कहा कि सऊदी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच सिस्टम को बेहतर बनाने में तरक्की की है.

यह भी पढ़ेंः रूस संग मिलकर किस प्लान पर काम कर रहे डोनाल्ड ट्रंप! नाराज हो सकते हैं जेलेंस्की

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाक, पूर्व आर्मी चीफ का AI वीडियो किया जारी
Pakistan
भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाक, पूर्व आर्मी चीफ का AI वीडियो किया जारी
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार