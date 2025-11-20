'वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन...', मोहम्मद बिन सलमान के शानदार स्वागत पर बर्नी सैंडर्स का ट्रंप पर तंज

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रेड कार्पेट वेलकम को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना हुई. वरमोंट के जाने-माने सीनेटर और पूर्व प्रेसिडेंट कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स ने US प्रेसिडेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों से सख्त नफरत है लेकिन उन मुसलमानों से नहीं जो अरबपति हैं. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे धनी सऊदी क्राउन प्रिंस से ट्रंप के परिवार को फायदा मिल सकता है इसलिए उनकी आवभगत में ट्रंप ने कोई कमी नहीं छोड़ी.

बर्नी सैंडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'ट्रंप को मुसलमान पसंद नहीं हैं, सिवाय उन अरबपति तानाशाहों के जो उनके परिवार को और अमीर बना सकते हैं.' यह बात उन्होंने उस पोस्ट के जवाब में कही जिसमें MBS के यूनाइटेड स्टेट्स में बदलते स्टेटस का ज़िक्र था, जिसे एक अलग-थलग व्यक्ति से व्हाइट हाउस में एक वेलकम गेस्ट के तौर पर देखा जाता था. सैंडर्स लंबे समय से US की फॉरेन पॉलिसी, खासकर मिडिल ईस्ट के साथ उसके रिश्तों की आलोचना करते रहे हैं और वे नैतिक जुड़ाव और ह्यूमन राइट्स पर ध्यान देने के समर्थक हैं, जो वाशिंगटन के मौजूदा सांसदों के उलट है जो रिश्तों को रियलपॉलिटिक लेंस से देखते हैं.

बीते 8 सालों में किसी सऊदी शासक का पहला यूएस विजिट

यह विज़िट सऊदी शासक का आठ साल में पहला यूनाइटेड स्टेट्स विज़िट है. साल 2018 में पत्रकार और कॉलमिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के बाद सऊदी प्रिंस का यह पहला दौरा है. जमाल खशोगी सऊदी अरब सरकार के ह्यूमन राइट्स और आज़ादी के मामले में उसके रवैये की आलोचना करते थे. इस बीच, ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के सबसे शानदार स्वागतों में से एक किया, जिसमें उन्होंने मुहम्मद बिन सलमान का मिलिट्री फ्लाईपास्ट, कैनन फायर, घोड़ों की परेड और व्हाइट हाउस में एक गाला डिनर के साथ शानदार वेलकम किया.

पत्रकार के सवाल पर भड़क उठे ट्रंप बता दिया सबसे 'गंदा धंधा'

जब एक पत्रकार ने ट्रंप से किंगडम में उनके परिवार के बिज़नेस डीलिंग और खशोगी की हत्या में MBS की कथित भूमिका के बारे में सवाल किया, तो US प्रेसिडेंट ने खशोगी की हत्या में सऊदी प्रिंस की कथित भूमिका का भी बचाव किया. पत्रकारिता के धंधे को सबसे बुरे बिजनेस में से एक बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'आपको हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है. बिज़नेस में सबसे बुरे लोगों में से एक. मैंने अपनी 100% एनर्जी लगा दी है. मेरे परिवार ने सऊदी अरब के साथ बहुत कम किया है. उन्होंने (प्रिंस) बहुत बढ़िया काम किया है... उन्हें खशोगी के बारे में कुछ नहीं पता था.'

हालांकि, बिन सलमान ने आरोपों पर बात की और जमाल खगोसी की हत्या को 'दर्दनाक' और 'एक बहुत बड़ी गलती' बताया. उन्होंने कहा कि सऊदी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच सिस्टम को बेहतर बनाने में तरक्की की है.

